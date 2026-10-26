LAmQuan creus que ja s'acaba, SOLtorna a començar, LAmquan creus que ja s'acaba, SOLtorna a començar, FAi torna el temps dels monstres SOLque no són morts FA-i el silenci fa niu en la vida, SOLfa niu en les coses-, LAmquan creus que ja s'acaba, SOLtorna a començar, LAmquan creus que ja s'acaba, SOLtorna a començar.
FAPotser una nit,
l'ascensor que SOLsempre puja SOLes pararà al teu pis, FAi tu i jo SOLhaurem d'obrir, FAi jo i tu, impotents front a la nit SOL-haurem d'obrir-: FAaquesta vella, odiada nit. SOLHaurem d'obrir i no ho pots dir: LAmquan creus que ja s'acaba, SOLtorna a començar, LAmquan creus que ja s'acaba, SOLtorna a començar.