Quan creus que ja s'acaba (Acords)

Quan creus que ja s'acaba

Acords Acords
Raimon
raimon per destruir aquell qui l ha desert
raimon per destruir aquell qui l ha desert
LAm SOL FA

LAmQuan creus que ja s'acaba,
SOLtorna a començar,
LAmquan creus que ja s'acaba,
SOLtorna a començar,
FAi torna el temps dels monstres
SOLque no són morts
FA-i el silenci fa niu en la vida,
SOLfa niu en les coses-,
LAmquan creus que ja s'acaba,
SOLtorna a començar,
LAmquan creus que ja s'acaba,
SOLtorna a començar.

FAPotser una nit,

l'ascensor que SOLsempre puja
SOLes pararà al teu pis,
FAi tu i jo SOLhaurem d'obrir,
FAi jo i tu, impotents front a la nit
SOL-haurem d'obrir-:
FAaquesta vella, odiada nit.
SOLHaurem d'obrir i no ho pots dir:
LAmquan creus que ja s'acaba,
SOLtorna a començar,
LAmquan creus que ja s'acaba,
SOLtorna a començar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi