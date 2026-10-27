RE SOL
Quan el cel es faci REclar,
quan deixaré d'estimar SOLel teu cos.
El teu rostre refleRExat
dins la bassa on s'ofeSOLga el cor,
pots veure les meves REllàDOgriSImmes LAmploSOLrant.
Quan el cel es faci REclar,
podràs tindre tot el SOLtemps del món,
i potser vindràs miREllor
a través del teu somSOLriure dolç.
Pots veure les teves REllàDOgriSImmes LAmploSOLrant.
Si em deixes REsol i te'n vas amb els SOLaltres,
respira REfort, no deixis que la DOmar s'emporti l'espeSOLrança.
Tancant els REllums, la nit encara és SOLclara.
Mira'm els REulls, no deixis que la DOmar
et porti cap a SOLl'alba.
Quan el cel es faci REclar,
sonaran acords més SOLalts que mai
dins la casa de la REmar
on hi niüen els oSOLcells de pas.
Pots veure les meves REllàDOgriSImmes LAmploSOLrant.
Quan el cel, quan el cel es faci REclar,
deixarem nostàlgies SOLdel passat.
I potser t'adonaREràs
que el fons del cor del solSOLdat més gran,
hi pots veure un munt de REllàDOgriSImmes LAmploSOLrant.
Si em deixes REsol i te'n vas amb els SOLaltres,
respira REfort, no deixis que la DOmar s'emporti l'espeSOLrança.
Tancant els REllums, la nit encara és SOLclara.
Mira'm els REulls, no deixis que la DOmar
et porti cap a SOLl'alba.
RE SOL RE DO SOL
Si em deixes REsol i te'n vas amb els SOLaltres,
respira REfort, no deixis que la DOmar s'emporti l'espeSOLrança.
Tancant els REllums, la nit encara és SOLclara.
Mira'm els REulls, no deixis que la DOmar
et porti cap a SOLl'alba.
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