Quan ens creuem (Acords)

No puc recordar quantes vegades dec haver imaginat

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: LA REsus2 x6

RENo puc recorMImdar quantes veFA#mgades dec haver imagiSOLnat
REque abans d’arriMImbar al replà l’ascenFA#msor s’aturava i quedàvem tanSOLcats
fins l’endeREmà, que desperLAtàvem com SOLdos amants.

LA REsus2 x2

RENo puc ni compMImtar quantes veFA#mgades dec haver soSOLmiat
REque saltava del MImterrat per resFA#mcatar-te de les mans d’un SOLcovard
que al pis de REbaix està a LApunt de deiSOLxar-te anar.

LAQuan SImens creSOLuem i veig que em REveus,
el meu SImdestí es posa demLApeus
i amb un sol SImgest atura el SOLtemps
i t’aplauREdeix, però tu no el LA→SOLsents.

LA REsus2 x2

RET’he de confesMImsar que hi ha dies que em FA#mllevo tres quarts d’hora aSOLbans
REi vaig a comMImprar el pa al forn de daFA#mvant d’on esperes el SOLtram,
per un insREtant, per saluLAdar-te mig SOLtremolant.

LAQuan SImens creSOLuem, LAquan SImens creSOLuem, LAquan SImens creSOLuem,
LAquan SImens creSOLuem i veig que em REveus,
el meu SImdestí es posa demLApeus
i amb un sol SImgest atura el SOLtemps
i t’aplauREdeix i, abans que es SImfongui
tot el REgel, et conSImfessa algun seSOLcret
que tothom REsap, però tu no el LA→SOLsents.

LA REsus2 x12

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi