Intro:
LA REsus2 x6 RENo puc recor MImdar quantes ve FA#mgades dec haver imagi SOLnat REque abans d’arri MImbar al replà l’ascen FA#msor s’aturava i quedàvem tan SOLcats
fins l’ende
REmà, que desper LAtàvem com SOLdos amants. LA REsus2 x2 RENo puc ni comp MImtar quantes ve FA#mgades dec haver so SOLmiat REque saltava del MImterrat per res FA#mcatar-te de les mans d’un SOLcovard
que al pis de
REbaix està a LApunt de dei SOLxar-te anar. LAQuan SImens cre SOLuem i veig que em REveus,
el meu
SImdestí es posa dem LApeus
i amb un sol
SImgest atura el SOLtemps
i t’aplau
REdeix, però tu no el LA→ SOLsents. LA REsus2 x2 RET’he de confes MImsar que hi ha dies que em FA#mllevo tres quarts d’hora a SOLbans REi vaig a com MImprar el pa al forn de da FA#mvant d’on esperes el SOLtram,
per un ins
REtant, per salu LAdar-te mig SOLtremolant. LAQuan SImens cre SOLuem, LAquan SImens cre SOLuem, LAquan SImens cre SOLuem, LAquan SImens cre SOLuem i veig que em REveus,
el meu
SImdestí es posa dem LApeus
i amb un sol
SImgest atura el SOLtemps
i t’aplau
REdeix i, abans que es SImfongui
tot el
REgel, et con SImfessa algun se SOLcret
que tothom
REsap, però tu no el LA→ SOLsents. LA REsus2 x12
fins l’ende
que al pis de
el meu
i amb un sol
i t’aplau
per un ins
el meu
i amb un sol
i t’aplau
tot el
que tothom