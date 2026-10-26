Quan es fa de nit (Acords)

El nucli del món batega

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
MIm7 DO RE SOL RE/FA#

MIm7El nucli del món batega,
DOres el pot aturar.
REDesprèn adrenalina
SOLper qui la vulRE/FA#gui agafar.

MIm7El nucli del món batega
DOen cada instant.
RENingú el podrà captivar,
SOLni tan sols el cel el pot RE/FA#embruixar.

MIm7Cel, tu que respiDOres,
REexplica'm i diDOgue'm:
quin és el misteri de REtot plegat?
SOLPer què em perdo pel teu esguard?

MIm7El nucli del món batega,
DOres el pot aturar.
REDesprèn adrenalina
SOLper qui la vulRE/FA#gui agafar.

MIm7El nucli del món batega
DOen cada instant.
RENingú el podrà captivar,
SOLni tan sols el cel el pot RE/FA#embruixar.

SImNo obstant, DOquan es fa de nit,
SImel cel, fosc, hipnotitDOza l'esperit,
REi la lleugera immenSOLsiRE/FA#tat MIm
REs'oDObre MImen RE/FA#un gran SOLesclat...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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