MIm7 DO RE SOL RE/FA#
MIm7El nucli del món batega,
DOres el pot aturar.
REDesprèn adrenalina
SOLper qui la vulRE/FA#gui agafar.
MIm7El nucli del món batega
DOen cada instant.
RENingú el podrà captivar,
SOLni tan sols el cel el pot RE/FA#embruixar.
MIm7Cel, tu que respiDOres,
REexplica'm i diDOgue'm:
quin és el misteri de REtot plegat?
SOLPer què em perdo pel teu esguard?
MIm7El nucli del món batega,
DOres el pot aturar.
REDesprèn adrenalina
SOLper qui la vulRE/FA#gui agafar.
MIm7El nucli del món batega
DOen cada instant.
RENingú el podrà captivar,
SOLni tan sols el cel el pot RE/FA#embruixar.
SImNo obstant, DOquan es fa de nit,
SImel cel, fosc, hipnotitDOza l'esperit,
REi la lleugera immenSOLsiRE/FA#tat MIm
REs'oDObre MImen RE/FA#un gran SOLesclat...
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