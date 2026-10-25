REDiga'm quants de cops t’has sentit sola
enmig del món sense troMImbar el teu lloc.
REDiga’m el que has vist darrera l’horitzó
que tots MImduem a dins, has trobat el sol?
La SOLllum és LAviva, la SOLsort ens LAguia,
el SOLvent, els LAdies, ens miSOLren al LApassar.
REEt busco entre la son, obrint els ulls
sota els llençols comença un MImaltre avui.
Et REmiro i tot és nou, a fora sents la gent
com va darMImrera el temps; l’ha perdut corrent.
La SOLllum ens LAguia, l’aSOLmor arLAriba,
els SOLanys, els diLAes, la viSOLda, un munt LAd’instants.
REQuan es faci MImfosc, SOLmai no tinguis LApor.
RELa nit a fora és freda, aMImmor. EsSOLperarem tots dos que surti el LAsol.
RE MIm x2
La SOLllum canLAvia, l’aSOLmor ens LAmira,
el SOLvent, la LAvida, somriSOLuen al LApassar.
REQuan es faci MImfosc, SOLmai no tinguis LApor.
RELa nit a fora és freda, aMImmor. EspeSOLrarem tots dos que arribi el LAsol.
REQuan s’apagui el MImmón, SOLquan es faci LAfosc,
REla nit, la nit és freda, amor. EsMImpeSOLrarem tots dos que surti el LAsol.
RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.