RE SOL LA
RE SOL LA
Quan és fosc, sol a REcasa,
miro al cel i amb REel cor
penso amb coses que em MImpassen,
que voldria que amb LAtu em passessin
i en SOLles que LAno ens poREdran passar...
SOL LA7
Del meu cap no et REpuc treure,
amb mi estàs diREa i nit.
Cada hora que MImpassa,
més difícil se'm fa veuLAre el moment
de poSOLder esLAtar amb REtu.
SOL LA7
Sí, LAtu em SImfas tremoSOLlar,
i el REque planejo LAdir-te,
quan hi ets SOLtu, no em LAsurt de RE→RE7dins.
Jo ja sé que n'hi REha molts
que farien el REque fos:
moure el cel, MImmar i terra,
caminar entre boires i LAmal temps
SOLper tenir-LAte toREta seva.
SOL LA RE
Però en tota una viREda
no em podria perdoREnar
veure com tu MImcamines
cap a un altre LAcamí
SOLsense haLAver-ho REintentat.
Sí, LAtu em SImfas tremoSOLlar,
i el REque planejo LAdir-te,
quan hi ets SOLtu, no em LAsurt de RE→RE7dins.
SOLNi el LApas del SImtemps
SOLfarà oLAbliSImdar-te;
SOLno penLAso en SImres...
SOLmés que LAestimar-SImte.
DOVull que em miris a mi
DO#mEm sento FA#mestrany en els teus SImulls
SOLi això et fa LAser molt especial.
REVoldria veure-ho un pèl més clar:
DO#muna trucada per quedar i... SImja SOLestà!
Sense probleLAmes,
si amb tu jo vull esREtar.
SOL LA RE SOL LA7
Sabia que en REaquest món
s'hauria de RElluitar
per tenir el MImque ambiciones,
però també saLAbia
que SOLamb tu LAsola no poREdria.
Ni ara que REestic
no em sento prou les REforces
per posar-me daMImvant i descobrir
el que sempre LA
jo SOLhe volLAgut saREber.
Sí, LApotser SImno t'enSOLtenc
i em REfas pensar a vegaLAdes
que és miSOLllor deiLAxar-ho esREtar. RE7
SOLPotser LAsi el SImtemps
SOLfarà oLAbliSImdar-te
SOLi no LApensar en SImres
SOLmés que LAestiSImmar-te.
DOFot el camp del meu cap!
DO#mPerò FA#mal mateix temps SImvull estar amb tu
SOLi veig que LAtu no ho vols així.
REM'agradaria penetrar
DO#ma dintre teu SImi saber SOLcom ets per dins,
LAperquè ja n'estic fart de soREmiar.
SOL LA
RE SOL LA
RE SOL LA
RE SOL LA
Quan és fosc, sol a REcasa,
miro al cel i amb REel cor
penso amb coses que em MImpassen,
que voldria que amb LAtu em passessin
i en SOLles que LAno ens poREdran passar...
No MImens podran passar,
REno SOLens FA#podran passar...
RE
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