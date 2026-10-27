Quan la pluja
MIcaigui fort,
quan sentis que
LAtoques fons,
no tinguis por, jo seré aquí
LAquan et faci falta.
I si el viatge
MIse't fa complicat
i veus que ho dones
LAmaj7tot, però se't fa tard,
no tinguis por, jo seré a
LAmaj7quí quan et faci falta.
I ara ho
SI→ DO#m7veig MItot LAmés clar
i ara
SItot DO#m7fa menys DO#mmal FA#m7si SIets amb mi. MIQuan la nit t'atrapi SIal mig del camí
i t'an
DO#m7goixin tots els somnis per complir,
juga
LArem a fer veure que és més senzill. Oooh! MIQuan la nit cai SOL#mgui sobre el teu pit,
vull can
DO#m7tar-te un cop més a cau d'orella
que, si us
LAplau, mai deixis de ser tu SIma MIteixa. Oooh!
Quan no puguis seguir el
MIpresent,
quan se t'escapi
LAl'últim tren,
no tinguis
DO#m7por, jo seré a SIquí quan et faci falta. LA MIQuan et trobis lluny del foc de la llar
i esclatis amb un
LAplor amarg,
no tinguis
DO#m7por, jo seré SIaquí quan et faci falta. LA
I ara ho
SIveig DO#m7tot MImés LAclar
i ara tot
SIfa DO#m7menys DO#mmal si ets FA#m7amb mi. SI MIQuan la nit t'atrapi al mig SIdel camí
i t'angoi
DO#m7xin tots els somnis per complir,
jugarem a
LAfer veure que és més senzill. Oooh! MIQuan la nit caigui sobre el SOL#mteu pit,
vull cantar-
DO#m7te un cop més a cau d'orella
que, si us
LAplau, mai deixis de ser tu mateixa. Oo SIoh! DO#m LATot i que ara no ho vegis clar, SI
vindran més dies per tornar a començar,
DO#m LAtot i que ara no ho vegis clar. SI
Quan la pluja
MIcaigui fort,
quan sentis que to
LAques fons,
no tinguis
DO#mpor, jo seré SIaquí quan et faci falta. MI
quan sentis que
no tinguis por, jo seré aquí
I si el viatge
i veus que ho dones
no tinguis por, jo seré a
I ara ho
i ara
i t'an
juga
vull can
que, si us
Quan no puguis seguir el
quan se t'escapi
no tinguis
i esclatis amb un
no tinguis
I ara ho
i ara tot
i t'angoi
jugarem a
vull cantar-
que, si us
vindran més dies per tornar a començar,
Quan la pluja
quan sentis que to
no tinguis