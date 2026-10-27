Quan et faci falta (Acords)

Quan la pluja caigui fort

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats pel canto bo
doctor prats pel canto bo
Quan la pluja MIcaigui fort,
quan sentis que LAtoques fons,
no tinguis por, jo seré aquí LAquan et faci falta.

I si el viatge MIse't fa complicat
i veus que ho dones LAmaj7tot, però se't fa tard,
no tinguis por, jo seré aLAmaj7quí quan et faci falta.

I ara ho SI→DO#m7veig MItot LAmés clar
i ara SItot DO#m7fa menys DO#mmal FA#m7si SIets amb mi.

MIQuan la nit t'atrapi SIal mig del camí
i t'anDO#m7goixin tots els somnis per complir,
jugaLArem a fer veure que és més senzill. Oooh!

MIQuan la nit caiSOL#mgui sobre el teu pit,
vull canDO#m7tar-te un cop més a cau d'orella
que, si us LAplau, mai deixis de ser tu SImaMIteixa. Oooh!

Quan no puguis seguir el MIpresent,
quan se t'escapi LAl'últim tren,
no tinguis DO#m7por, jo seré aSIquí quan et faci falta. LA

MIQuan et trobis lluny del foc de la llar
i esclatis amb un LAplor amarg,
no tinguis DO#m7por, jo seré SIaquí quan et faci falta. LA

I ara ho SIveig DO#m7tot MImésLAclar
i ara tot SIfaDO#m7menys DO#mmal si ets FA#m7amb mi. SI

MIQuan la nit t'atrapi al mig SIdel camí
i t'angoiDO#m7xin tots els somnis per complir,
jugarem a LAfer veure que és més senzill. Oooh!

MIQuan la nit caigui sobre el SOL#mteu pit,
vull cantar-DO#m7te un cop més a cau d'orella
que, si us LAplau, mai deixis de ser tu mateixa. OoSIoh!

DO#m

LATot i que ara no ho vegis clar, SI
vindran més dies per tornar a començar, DO#m
LAtot i que ara no ho vegis clar. SI

Quan la pluja MIcaigui fort,
quan sentis que toLAques fons,
no tinguis DO#mpor, jo seré SIaquí quan et faci falta. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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