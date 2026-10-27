Quan et miro als ulls (Acords)

Quan esperes a fer

Acords Acords
Dept.
DOmQuan esperes a fer
SI♭el que el teu cos et demana FAminsistent, MI♭
DOmmés al teu interior
SI♭creix l’arrel que amagada reFAmsisteix. MI♭
DOmSaps que tens solució,
SI♭però no trobes quan pot ser FAmel moment. MI♭
DOmPensa que tot té un lloc,
SI♭un espai i l’error a ningú FAmserveix. MI♭

FAmEn quin moment veus DOml’hora adequada
LA♭que el teu instint torni a mosSI♭trar la cara?
FAmÉs massa il·lús creure que DOmno hi ha res
LA♭que no es pugui paSOL7rar.

LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més
DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res;
LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc
FAmi veig com crides.

DOm SI♭ FAm MI♭
DOm SI♭ FAm MI♭

DOmRes no pot aclarir
SI♭la cortina de fum del teu FAmvoltant. MI♭
DOmTots els teus moviments
SI♭et demanen més agilitat. FAm MI♭
DOmCalcular reaccions
SI♭converteix el temps en obres FAmd’art. MI♭
DOmSi sents que has d’actuar, no hi ha res:
SI♭això és la realitat. FAm MI♭

FAmEn quin moment veus DOml’hora adequada
LA♭que el teu instint torni a mosSI♭trar la cara?
FAmÉs massa il·lús creure que DOmno hi ha res
LA♭que no es pugui paSOL7rar.

LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més
DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res;
LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc
FAmi veig com crides.

LA♭ SI♭ DOm MI♭
LA♭ SI♭ FAm SOLm LA♭ DOm

LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més
DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res;
LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc
FAmi veig com crides.

LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més
DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res;
LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc
FAmi veig com crides.

I veig DOmcom crides.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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