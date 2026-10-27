DOmQuan esperes a fer SI♭el que el teu cos et demana FAminsistent, MI♭ DOmmés al teu interior SI♭creix l’arrel que amagada reFAmsisteix. MI♭ DOmSaps que tens solució, SI♭però no trobes quan pot ser FAmel moment. MI♭ DOmPensa que tot té un lloc, SI♭un espai i l’error a ningú FAmserveix. MI♭
FAmEn quin moment veus DOml’hora adequada LA♭que el teu instint torni a mosSI♭trar la cara? FAmÉs massa il·lús creure que DOmno hi ha res LA♭que no es pugui paSOL7rar.
LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res; LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc FAmi veig com crides.
DOmSI♭FAmMI♭ DOmSI♭FAmMI♭
DOmRes no pot aclarir SI♭la cortina de fum del teu FAmvoltant. MI♭ DOmTots els teus moviments SI♭et demanen més agilitat. FAmMI♭ DOmCalcular reaccions SI♭converteix el temps en obres FAmd’art. MI♭ DOmSi sents que has d’actuar, no hi ha res: SI♭això és la realitat. FAmMI♭
FAmEn quin moment veus DOml’hora adequada LA♭que el teu instint torni a mosSI♭trar la cara? FAmÉs massa il·lús creure que DOmno hi ha res LA♭que no es pugui paSOL7rar.
LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res; LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc FAmi veig com crides.
LA♭SI♭DOmMI♭ LA♭SI♭FAmSOLmLA♭DOm
LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res; LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc FAmi veig com crides.
LA♭I quan et miro als ulls, SI♭no veig res més DOmque un gran desig de sortir i no FApensar en res; LA♭sento que explotes per dins SI♭a poc a poc FAmi veig com crides.