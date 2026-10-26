Quan et sentis de marbre (Acords)

Quan la gola et cremi com un got d'aiguardent

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
Intro: SOL DO RE→ DO→ SOL x2

Quan la gola et cremi com un DOgot d'aiguardent
i te'n REbeguis un altre i bufi el SOLvent de poREnent,
eixuSOLga les desgràcies, millor DOque em facis cas,
ja no REpots deixar-DOho fins deSOLmà.

DO RE SOL

Quan la gola et cremi com un DOgot d'aiguardent
i te'n REbeguis un altre i bufi el SOLvent de poREnent,
quan et SOLcansis de córrer per carDOrers sense fi,
busca un RElloc on amaDOgar-te en la SOLnit.

Quan es perdi de vista tot el DOque vas somniar
i vegis REla teva història com cau SOLen un foRErat,
eixuSOLga les desgràcies, millor DOque em facis cas,
ja no REpots deixar-DOho fins deSOLmà.

Fuig d'aREquí, fes-ho per MImmi, no pots DOviure en l'aSOLhir.
Fuig d'aREquí, pel teu caMImmí, quan les DOombres t'ho REdiguin aiSOLxí.

Si el cap et dona voltes dins d'aDOquesta buidor
i no REsaps el que tens, però no et SOLpassa res de REbo.
Busques SOLon agafar-te, però tot DOpassa de llarg,
i és que REno a tots ens DOtracten iSOLgual,
i és que REno a tots ens DOtracten iSOLgual.

Fuig d'aREquí, fes-ho per MImmi, no pots DOviure en l'aSOLhir.
Fuig d'aREquí, pel teu caMImmí, quan les DOombres t'ho REdiguin aiSOLxí.

DO LAm SOL RE

Quan arDOribis, si pots, envia'm SOLuna posREtal,
o, si MImvols, una carta expliREcant com t'ha aDOnat,
com t'ha aSOLnat.

DO LAm SOL RE x3

Quan arDOribis, si pots, envia'm SOLuna posREtal,
o, si MImvols, una carta expliREcant com t'ha aDOnat,
com t'ha aSOLnat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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