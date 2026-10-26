Intro:
SOL DO RE→ DO→ SOL x2
Quan la gola et cremi com un
DOgot d'aiguardent
i te'n
REbeguis un altre i bufi el SOLvent de po REnent,
eixu
SOLga les desgràcies, millor DOque em facis cas,
ja no
REpots deixar- DOho fins de SOLmà. DO RE SOL
Quan la gola et cremi com un
DOgot d'aiguardent
i te'n
REbeguis un altre i bufi el SOLvent de po REnent,
quan et
SOLcansis de córrer per car DOrers sense fi,
busca un
RElloc on ama DOgar-te en la SOLnit.
Quan es perdi de vista tot el
DOque vas somniar
i vegis
REla teva història com cau SOLen un fo RErat,
eixu
SOLga les desgràcies, millor DOque em facis cas,
ja no
REpots deixar- DOho fins de SOLmà.
Fuig d'a
REquí, fes-ho per MImmi, no pots DOviure en l'a SOLhir.
Fuig d'a
REquí, pel teu ca MImmí, quan les DOombres t'ho REdiguin ai SOLxí.
Si el cap et dona voltes dins d'a
DOquesta buidor
i no
REsaps el que tens, però no et SOLpassa res de REbo.
Busques
SOLon agafar-te, però tot DOpassa de llarg,
i és que
REno a tots ens DOtracten i SOLgual,
i és que
REno a tots ens DOtracten i SOLgual.
Fuig d'a
REquí, fes-ho per MImmi, no pots DOviure en l'a SOLhir.
Fuig d'a
REquí, pel teu ca MImmí, quan les DOombres t'ho REdiguin ai SOLxí. DO LAm SOL RE
Quan ar
DOribis, si pots, envia'm SOLuna pos REtal,
o, si
MImvols, una carta expli REcant com t'ha a DOnat,
com t'ha a
SOLnat. DO LAm SOL RE x3
Quan ar
DOribis, si pots, envia'm SOLuna pos REtal,
o, si
MImvols, una carta expli REcant com t'ha a DOnat,
com t'ha a
SOLnat.
Quan la gola et cremi com un
i te'n
eixu
ja no
Quan la gola et cremi com un
i te'n
quan et
busca un
Quan es perdi de vista tot el
i vegis
eixu
ja no
Fuig d'a
Fuig d'a
Si el cap et dona voltes dins d'a
i no
Busques
i és que
i és que
Fuig d'a
Fuig d'a
Quan ar
o, si
com t'ha a
Quan ar
o, si
com t'ha a