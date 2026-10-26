Quan et trobi (Acords)

Quan et trobi pel carrer

Acords Acords
Els Pets
els pets sol
els pets sol
LA MI FA#m RE x2

Quan et LAtrobi pel carrer
i els baMItecs marquin les passes,
FA#msense avisar ja haurà arribat REel fred.
LAEls llits porucs volMIdran una altra flassada
mentre FA#mels arbres es despuREllen quiets.

LAQuan et trobi pel carrer,
les paMIraules assajades
FA#mentre les hores de nit REsense son
LAes faran vent, esMIperant que una mirada
trenqui FA#mel glaç d'un silenci boiRErós.

Quan et LAtrobi pel carrer
i els baMItecs marquin les passes,
FA#msense avisar ja haurà arribat REel fred.
LAEls llits porucs volMIdran una altra flassada
mentre FA#mels arbres es despuREllen quiets.

LA MI FA#m RE

Quan LAet trobi pel carrer,
la conMIversa desganada
FA#mi l'adéu ràpid d'un REpetó nerviós
LAseran epíleg d'una oMIcasió escapada
i preFA#mludi d'un hivern
dòcil, SImgris i somnolent,
com les REbusques d'un rellotge MIvell.

Quan et LAtrobi pel carrer
i els baMItecs marquin les passes,
FA#msense avisar ja haurà arribat REel fred.
LAEls llits porucs volMIdran una altra flassada
mentre FA#mels arbres es despuREllen quiets.

LA MI FA#m RE
LA MI FA#m SIm MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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