Quan et LAtrobi pel carrer i els baMItecs marquin les passes, FA#msense avisar ja haurà arribat REel fred. LAEls llits porucs volMIdran una altra flassada mentre FA#mels arbres es despuREllen quiets.
LAQuan et trobi pel carrer, les paMIraules assajades FA#mentre les hores de nit REsense son LAes faran vent, esMIperant que una mirada trenqui FA#mel glaç d'un silenci boiRErós.
Quan et LAtrobi pel carrer i els baMItecs marquin les passes, FA#msense avisar ja haurà arribat REel fred. LAEls llits porucs volMIdran una altra flassada mentre FA#mels arbres es despuREllen quiets.
LAMIFA#mRE
Quan LAet trobi pel carrer, la conMIversa desganada FA#mi l'adéu ràpid d'un REpetó nerviós LAseran epíleg d'una oMIcasió escapada i preFA#mludi d'un hivern dòcil, SImgris i somnolent, com les REbusques d'un rellotge MIvell.
Quan et LAtrobi pel carrer i els baMItecs marquin les passes, FA#msense avisar ja haurà arribat REel fred. LAEls llits porucs volMIdran una altra flassada mentre FA#mels arbres es despuREllen quiets.