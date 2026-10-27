SOLQuè MImhi REha DOdarrere aquesta cara? SOLQuè MImamaDOga REla teva mirada? SOLQuè MImguardes sota els teus llençols REquan cada DOmatinada SOLdius que no vols REanar enlloc?
SOLSurts a MImEuroREpa per DOviatjar, SOLdesprés MImd’un temps DOja t’ha REagradat, SOLperò MImara busques companyia. RENo DOtot SOLés REtan fàcil, ara ja ho saps.
SImI a MImla DOcadiSOLra REdel costat hi ha un nou problema quan mai és tard. SImAquest lloc on MImmai has estat DOamaga uREna sorpresa.
SOLQuant DOfa que no veus la llum? SOLQuant DOfa que tot és tan lluny? LAmI aMImquest company de feina DOque REja no et vol veure més, DOquant fa que aSOLra ja tens por? DOQuant fa que SOLla sents a prop? LAmQuan MImtot això s’acabi, DOet REquedaràs tan sol, estaràs sol.
SOLLAmMImREDO SOLLAmMImDORE
SOLUn MImdia REmés DOmolt lluny de casa, SOLsorMImtint DOdaREvant de gent estranya. SOLQuè MImhauran fet aquest matí, REquan per tu DOera la tarSOLda o un alREtre cop la nit?
SImI a MImla DOcadiSOLra REdel costat hi ha un nou problema quan mai és tard. SImAquest lloc on MImmai has estat DOamaga uREna sorpresa.
SOLQuant DOfa que no veus la llum? SOLQuant DOfa que tot és tan lluny? LAmI aMImquest company de feina DOque REja no et vol veure més, DOquant fa que aSOLra ja tens por? DOQuant fa que SOLla sents a prop? LAmQuan MImtot això s’acabi, DOet REquedaràs tan sol, estaràs sol.