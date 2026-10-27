Quan fa que no veus la llum? (Acords)

Què hi ha darrere aquesta cara?

Acords Acords
Falcon & Firkin
falcon firkin as de cors
falcon firkin as de cors
SOL
SOL

LAm MIm RE DO
SOL LAm MIm DO RE

SOLQuè MImhi REha DOdarrere aquesta cara?
SOLQuè MImamaDOga REla teva mirada?
SOLQuè MImguardes sota els teus llençols
REquan cada DOmatinada SOLdius que no vols REanar enlloc?

SOLSurts a MImEuroREpa per DOviatjar,
SOLdesprés MImd’un temps DOja t’ha REagradat,
SOLperò MImara busques companyia.
RENo DOtot SOLés REtan fàcil, ara ja ho saps.

SImI a MImla DOcadiSOLra REdel costat hi ha un nou problema quan mai és tard.
SImAquest lloc on MImmai has estat DOamaga uREna sorpresa.

SOLQuant DOfa que no veus la llum?
SOLQuant DOfa que tot és tan lluny?
LAmI aMImquest company de feina
DOque REja no et vol veure més,
DOquant fa que aSOLra ja tens por?
DOQuant fa que SOLla sents a prop?
LAmQuan MImtot això s’acabi,
DOet REquedaràs tan sol, estaràs sol.

SOL LAm MIm RE DO
SOL LAm MIm DO RE

SOLUn MImdia REmés DOmolt lluny de casa,
SOLsorMImtint DOdaREvant de gent estranya.
SOLQuè MImhauran fet aquest matí,
REquan per tu DOera la tarSOLda o un alREtre cop la nit?

SImI a MImla DOcadiSOLra REdel costat hi ha un nou problema quan mai és tard.
SImAquest lloc on MImmai has estat DOamaga uREna sorpresa.

SOLQuant DOfa que no veus la llum?
SOLQuant DOfa que tot és tan lluny?
LAmI aMImquest company de feina
DOque REja no et vol veure més,
DOquant fa que aSOLra ja tens por?
DOQuant fa que SOLla sents a prop?
LAmQuan MImtot això s’acabi,
DOet REquedaràs tan sol, estaràs sol.

SOLEstaLAmràs MImsol. RE DO
SOL LAm MIm DO RE
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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