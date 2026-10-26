Quan l'onada em durà MI7 LAma la platja dels morts, MI7serà l'hora, potser, LAmde REmfer l'últim repàs DOal graLA#pat de records LA7que els sentits han robat REma cada un dels insDOtants LA# LAmque ha durat el camí. SOLmQuan l'onada em durà LAma la platja dels morts.
Diré adéu a la plana MI7 LAmque em va veure infant MI7i a aquell alt campanar LAmdel REmmeu poble, polsós, DOenfiLA#lat cap al cel, LA7vigilant, sempre atent, REmtramuntana del DOnord LA# LAmo tempesta de l'est. SOLmI aquell alt campanar LAmenfilat cap al cel.
Diré adéu als amors MI7 LAmque m'han acompanyat, MI7tant se val si han sigut LAmombra, REmllum, plany o goig, DOque LA#tots m'han ensenyat LA7l'art antic d'estimar. REmSi tingués força al DOcos, LA# LAmtornaria a besar-los. SOLmSi tingués força al cos, LAmtornaria a besar-los.
Diré adéu als companys MI7 LAmque són el meu país, MI7ciutadans d'un vaixell LAmamb anREmhels per ormeig, DOi, LA#amb l'adéu, el desig LA7d'un viatge feliç REmamb l'enveja d'aDOquell LA# LAmque no els podrà seguir. SOLmQuan l'onada em durà LAma la platja dels morts, SOLmdiré adéu als companys LAmque LAsom el meu país.