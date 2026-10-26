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Quan l'onada em durà a la platja dels morts (Acords)

Quan l'onada em durà

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach el meu amic el mar
lluis llach el meu amic el mar
LAm MI7 REm DO LA# LA7 SOLm LA

LAm

Quan l'onada em durà MI7
LAma la platja dels morts,
MI7serà l'hora, potser,
LAmde REmfer l'últim repàs
DOal graLA#pat de records
LA7que els sentits han robat
REma cada un dels insDOtants LA#
LAmque ha durat el camí.
SOLmQuan l'onada em durà
LAma la platja dels morts.

Diré adéu a la plana MI7
LAmque em va veure infant
MI7i a aquell alt campanar
LAmdel REmmeu poble, polsós,
DOenfiLA#lat cap al cel,
LA7vigilant, sempre atent,
REmtramuntana del DOnord LA#
LAmo tempesta de l'est.
SOLmI aquell alt campanar
LAmenfilat cap al cel.

Diré adéu als amors MI7
LAmque m'han acompanyat,
MI7tant se val si han sigut
LAmombra, REmllum, plany o goig,
DOque LA#tots m'han ensenyat
LA7l'art antic d'estimar.
REmSi tingués força al DOcos, LA#
LAmtornaria a besar-los.
SOLmSi tingués força al cos,
LAmtornaria a besar-los.

Diré adéu als companys MI7
LAmque són el meu país,
MI7ciutadans d'un vaixell
LAmamb anREmhels per ormeig,
DOi, LA#amb l'adéu, el desig
LA7d'un viatge feliç
REmamb l'enveja d'aDOquell LA#
LAmque no els podrà seguir.
SOLmQuan l'onada em durà
LAma la platja dels morts,
SOLmdiré adéu als companys
LAmque LAsom el meu país.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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