REEm passo els dies pensant en el dia SOLque va començar, REtan sols estàvem tu, jo i el nostre voltant. LA
RETot era tan especial, tot el que SOLtu vas crear, REera màgic, pur i salvatge, eres foc, terra i mar.
REEres la vida, un somni gegant, passat el temps ja SOLens estàs tremolant, REbusco el miratge en aquest bosc de fang, seràs la tomba d’aquells ignorants. LA
Quan la terra criFA#da i la llum s’hagi apagat, LA sentirem SImcom mor la vida, LAveurem com s’inunda el mar. Quan la terra criFA#da i la llum s’hagi apagat, LA sentirem SImcom mor la vida, veurem com LAs’inunda el mar.
LALa força que ens vas FA#donar, tot el que ens vas regalar, LA l’arrogànSImcia en un diLAa ens ho va arrabassar.
REUn brot de llum i colors sota un vel SOLde cendra i pols, REla foscor de la lluna en la posta de sol. LA
REEres la vida, un somni gegant, passat el temps ja SOLens estàs tremolant, REbusco el miratge en aquest bosc de fang, seràs la tomba d’aquells ignorants. LA