Intro:
FA SOL DO FA DO SOL FA DO
Dius
FAque esteu enamorats, SOL
dius que es
DOteu fets l'un per l'al FAtre,
que vau
DOanar a la guerra SOLjunts
i junts
FAtornareu a ca DOsa,
que el
FApoble no serà i SOLgual,
que la
DOterra serà una altra, FA
que tot
DOserà de tothom SOL
quan res
FAsigui de ningú. DO
Però que
LAmllarg es fa esperar a MImbans de passar a l'acció!
És e
SI♭tern a la trinxera el temps en FAtre el llamp i el tro,
i que
LAmllarg es fa esperar abans MImde passar a l'acció!
Tu només
FApenses en ell,
ell que no
MImmés pensa en tu.
Quan
REmtot sigui de tothom, res no serà de DOningú. MIm SOL7
Oh! Quan
DOles hores… FA SOL
Oh! Quan
DOles hores… FA SOL FAOh! Quan les DOhores no REmportaven en DOlloc.
Dius que es
FAteu enamo SOLrats,
dius que es
DOteu fets l'un per l'al FAtre,
que t'han
DOde deixar passar, SOL
que
FAnomés vols despe DOdir-te,
que estàs
FAfart d'aquesta SOLguerra,
que de
DOmà mateix renunci FAes,
que
DOmai et perdonaràs SOL
no ha
FAver-li salvat la vi DOda.
Però que
LAmllarg es fa esperar en MImaquella habitació!
Espe
SI♭rant al cirurgià, sols esperes FAel pitjor,
i que
LAmllarg es fa esperar en aquella MImhabitació
d'una gran
FAcasa pairal,
que ara és
MImcasa de tothom!
T'has
REmfixat en un retrat, deu ser el vell DOamo del lloc. MIm SOL7
Oh! Quan les
DOhores… FA SOL
Oh! Quan les
DOhores… FA SOL FAOh! Quan les DOhores no REmportaven en DOlloc.
Està
FAveu enamo SOLrats,
estàveu
DOfets l'un per l'al FAtre
i tu
DOpensaves, il·lús, SOL
que les
FAguerres es guanya DOven.
Les milíci
FAes s'han dis SOLsolt,
la ter
DOra privatitza FAda,
tot això
DOja s'ha acabat, SOL
el fu
FAtur té nom de Fran DOça.
Però que
LAmllarg es fa esperar que MImel tren entri a l'estació!
El
SI♭somni de llibertat s'ha conver FAtit en malson,
i que
LAmllarg es fa esperar que el tren MImentri a l'estació!
Terra
FAcol·lectivitzada
sepulta
MImva el teu amor
quan
REmres era de ningú, quan tot e DOra de tothom. MIm SOL7
Oh! Quan les
DOhores… FA SOL
Oh! Quan les
DOhores… FA SOL FAOh! Quan les DOhores no REmportaven en DOlloc. FA SOL FA DO
Dius
dius que es
que vau
i junts
que el
que la
que tot
quan res
Però que
És e
i que
Tu només
ell que no
Quan
Oh! Quan
Oh! Quan
Dius que es
dius que es
que t'han
que
que estàs
que de
que
no ha
Però que
Espe
i que
d'una gran
que ara és
T'has
Oh! Quan les
Oh! Quan les
Està
estàveu
i tu
que les
Les milíci
la ter
tot això
el fu
Però que
El
i que
Terra
sepulta
quan
Oh! Quan les
Oh! Quan les