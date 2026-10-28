Quan les hores no portaven enlloc (Acords)

Dius que esteu enamorats

Acords Acords
La Ludwig Band
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Intro: FA SOL DO FA
DO SOL FA DO

Dius FAque esteu enamorats, SOL
dius que esDOteu fets l'un per l'alFAtre,
que vau DOanar a la guerra SOLjunts
i junts FAtornareu a caDOsa,
que el FApoble no serà iSOLgual,
que la DOterra serà una altra, FA
que tot DOserà de tothom SOL
quan res FAsigui de ningú. DO

Però que LAmllarg es fa esperar aMImbans de passar a l'acció!
És eSI♭tern a la trinxera el temps enFAtre el llamp i el tro,
i que LAmllarg es fa esperar abans MImde passar a l'acció!
Tu només FApenses en ell,
ell que noMImmés pensa en tu.
Quan REmtot sigui de tothom, res no serà de DOningú. MIm SOL7

Oh! Quan DOles hores… FA SOL
Oh! Quan DOles hores… FA SOL
FAOh! Quan les DOhores no REmportaven enDOlloc.

Dius que esFAteu enamoSOLrats,
dius que esDOteu fets l'un per l'alFAtre,
que t'han DOde deixar passar, SOL
que FAnomés vols despeDOdir-te,
que estàs FAfart d'aquesta SOLguerra,
que deDOmà mateix renunciFAes,
que DOmai et perdonaràs SOL
no haFAver-li salvat la viDOda.

Però que LAmllarg es fa esperar en MImaquella habitació!
EspeSI♭rant al cirurgià, sols esperes FAel pitjor,
i que LAmllarg es fa esperar en aquella MImhabitació
d'una gran FAcasa pairal,
que ara és MImcasa de tothom!
T'has REmfixat en un retrat, deu ser el vell DOamo del lloc. MIm SOL7

Oh! Quan les DOhores… FA SOL
Oh! Quan les DOhores… FA SOL
FAOh! Quan les DOhores no REmportaven enDOlloc.

EstàFAveu enamoSOLrats,
estàveu DOfets l'un per l'alFAtre
i tu DOpensaves, il·lús, SOL
que les FAguerres es guanyaDOven.
Les milíciFAes s'han disSOLsolt,
la terDOra privatitzaFAda,
tot això DOja s'ha acabat, SOL
el fuFAtur té nom de FranDOça.

Però que LAmllarg es fa esperar que MImel tren entri a l'estació!
El SI♭somni de llibertat s'ha converFAtit en malson,
i que LAmllarg es fa esperar que el tren MImentri a l'estació!
Terra FAcol·lectivitzada
sepultaMImva el teu amor
quan REmres era de ningú, quan tot eDOra de tothom. MIm SOL7

Oh! Quan les DOhores… FA SOL
Oh! Quan les DOhores… FA SOL
FAOh! Quan les DOhores no REmportaven enDOlloc.

FA SOL FA DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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