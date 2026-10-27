RE#m SOL#m DO# FA#
RE#m SOL#m DO# FA#
RE#mVa ser perDO#dre't de vista
RE#mi perdre DO#les maneres,
SIva ser tornar a LA#mreviure
SItot el que vaig DO#deixar enrere.
FA#Va ser la DO#por
RE#mqui no ens deixaDO#va lliures,
SIi ara no sé LA#mres de tu,
SIperò has format DO#part dels meus dies.
FA#Vaig rebutjar DO#enyorar-te,
RE#mles nits se'm feien diDO#es,
SItotes les canLA#mçons d'amor
SIem trencaven tant DO#per dintre.
FA#Després el temps DO#
RE#mem va tornar a la vida, DO#
SIi ara, quan et LA#mpenso,
SInomés veig petons i DO#farts de riure.
SOL#mI ara que sé que tot DO#està per fer.
Que troRE#mbaré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar els teus SOL#mllavis
quan DO#no siguis a FA#prop,
trobaRE#mré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar el teu SOL#mmón
quan esDO#tigui tot FA#sol.
RE#m SOL#m DO# FA#
RE#m SOL#m DO# FA#
RE#mQuan torno DO#tard de festa,
RE#mrepasso foDO#tos velles,
SIsento que em parLA#mles
SIcom si encara DO#fos a casa teva.
FA#I et dic DO#feliç
RE#mque els anys ens DO#faran grans,
SIperò l'amor LA#mque ens vam donar
SIens escalfarà la DO#sang.
FA#Ara que coneiDO#xo realitats
i difeRE#mrents dreceres, DO#
SIara que tinc LA#mganes
de menSIjar-me el món sense DO#cap pena.
FA#Parla per DO#tu,
jo ja RE#mno tinc cap DO#bandera.
SIVam estimar-LA#mnos a lo bèstia
i SIvam caure al terra. DO#
SOL#mÉrem com animals fent-DO#nos l'amor.
Que RE#mtrobaré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar els teus SOL#mllavis
quan DO#no siguis a FA#prop,
trobaRE#mré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar el teu SOL#mmón
quan esDO#tigui tot FA#sol.
SOL#m DO# FA# RE#m
SOL#m DO#
Que RE#mtrobaré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar els teus SOL#mllavis
quan DO#no siguis a FA#prop,
trobaRE#mré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar el teu SOL#mmón
quan esDO#tigui tot FA#sol.
Que RE#mtrobaré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar els teus SOL#mllavis
quan DO#no siguis a FA#prop,
trobaRE#mré SOL#m DO# FA#
a RE#mfaltar el teu SOL#mmón
quan esDO#tigui tot FA#sol.
RE#m SOL#m DO# FA#
RE#m SOL#m DO# FA#
RE#m SOL#m DO# FA#
RE#m SOL#m DO# FA#
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.