REmBen miMI♭rat, hi veig el FAmón dins un foSI♭rat, REmben miMI♭rat, hi veig reFAflexos del no SOLmres. Ben mirat, hi DOmveig, FASOLm ben mirat, hi DOmveig. FASOLm
REmD'aigua i MI♭fang he fet l'aFAmor, el temps i un SI♭mar, REmd'aigua i MI♭fang he fet un FArostre que he somiSOLmat. REmD'aigua i MI♭fang he fet, d'aiFAgua i fang he SI♭fet.
Quan res sembla MI♭el que és, ulls clucs, recorda el MI♭que no has vist, escolta DOml'aire difeRE7rent d'una SOLmcançó que porta el vent. Quan res sembla MI♭el que és, ulls DOmclucs, oSOLmblida el que has sentit, escolta aDOmquest aire disRE7tret d'un so que SOLmestà en la teva ment.
LAm7RE7SOLm
REmSobre el cel hi MI♭veig reFAcords d'un astre oSI♭cult, REmsobre el cel hi MI♭veig reFAflexos dels teus SOLmulls. Sobre el cel hi DOmveig, FASOLm sobre el cel hi DOmveig. FASOLm
REmJa no tinc res MI♭més, tornaFAré el que no he tinSI♭gut, REmja no tinc res MI♭més que FAtot el que he perSOLmdut. Ja no tinc res DOmmés, FASOLm ja no tinc res DOmmés. FASOLm
Quan res sembla MI♭el que és, ulls clucs, recorda el MI♭que no has vist, escolta DOml'aire difeRE7rent d'una SOLmcançó que porta el vent. Quan res sembla MI♭el que és, ulls DOmclucs, oSOLmblida el que has sentit, escolta aDOmquest aire disRE7tret d'un so que SOLmestà en la teva ment.
REmMI♭FASI♭
Ben mirat hi DOmveig, FASOLm ben mirat hi DOmveig. FASOLm Ben mirat hi DOmveig, FASOLm ben mirat hi DOmveig. FASOLm