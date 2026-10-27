Quan res sembla el que és (Acords)

Ben mirat, hi veig

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LAm7 RE7 SOLm

REmBen miMI♭rat, hi veig
el FAmón dins un foSI♭rat,
REmben miMI♭rat, hi veig
reFAflexos del no SOLmres.
Ben mirat, hi DOmveig, FA SOLm
ben mirat, hi DOmveig. FA SOLm

REmD'aigua i MI♭fang he fet
l'aFAmor, el temps i un SI♭mar,
REmd'aigua i MI♭fang he fet
un FArostre que he somiSOLmat.
REmD'aigua i MI♭fang he fet,
d'aiFAgua i fang he SI♭fet.

Quan res sembla MI♭el que és, ulls clucs,
recorda el MI♭que no has vist,
escolta DOml'aire difeRE7rent
d'una SOLmcançó que porta el vent.
Quan res sembla MI♭el que és, ulls DOmclucs,
oSOLmblida el que has sentit,
escolta aDOmquest aire disRE7tret
d'un so que SOLmestà en la teva ment.

LAm7 RE7 SOLm

REmSobre el cel hi MI♭veig
reFAcords d'un astre oSI♭cult,
REmsobre el cel hi MI♭veig
reFAflexos dels teus SOLmulls.
Sobre el cel hi DOmveig, FA SOLm
sobre el cel hi DOmveig. FA SOLm

REmJa no tinc res MI♭més,
tornaFAré el que no he tinSI♭gut,
REmja no tinc res MI♭més
que FAtot el que he perSOLmdut.
Ja no tinc res DOmmés, FA SOLm
ja no tinc res DOmmés. FA SOLm

Quan res sembla MI♭el que és, ulls clucs,
recorda el MI♭que no has vist,
escolta DOml'aire difeRE7rent
d'una SOLmcançó que porta el vent.
Quan res sembla MI♭el que és, ulls DOmclucs,
oSOLmblida el que has sentit,
escolta aDOmquest aire disRE7tret
d'un so que SOLmestà en la teva ment.

REm MI♭ FA SI♭

Ben mirat hi DOmveig, FA SOLm
ben mirat hi DOmveig. FA SOLm
Ben mirat hi DOmveig, FA SOLm
ben mirat hi DOmveig. FA SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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