Quan soni la tendresa (Acords)

Si me'n vaig abans que ho facis tu, no feu gaire dol

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: DO

Si me'n vaig aMImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol
DOi prepareu-vos MImun sopar espectaFAcuLAmlar com si fos Cap SOLd'Any.
DOSi me'n vaig aMImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol
DOi prepareu-vos MImun sopar espectaFAcuLAmlar com si fos Cap SOLd'Any.

I que FAsoni aDOquella LAmcançó
que ens FAfeia senDOtir, malgrat SOLtot,
tan REmforts com quan els FAdos en aquell SOLpont
comptàvem tres seDOgons i deixàvem caure el MIcos,
tan FAforts com l'abraçada a l'aeroDOport
després de perdre-ho SOLtot.

DO MIm FA REm x4

DOSi me'n vaig aMImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol
DOi no patiu, que MImalgú m'ha dit que es viu FAmolt bé LAmsense el pes del SOLcor.
DOSi me'n vaig aMImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol
DOi dediqueu aMImquells instants de no FAdir LAmres, de les nits d'aSOLgost.

I FAtingues la cerDOtesa que, tosFAsut, els faré DOveure
que potFAser s'han descompDOtat, que és massa aREmviat,
que he de torSOLnar.

Sempre que FAsoni aDOquella LAmcançó
que ens FAfeia senDOtir, malgrat SOLtot,
tan REmforts com quan els FAdos en aquell SOLpont
comptàvem tres seDOgons i deixàvem caure el MIcos,
tan FAforts com l'abraçada a l'aeroDOport
després de perdre-ho SOLtot.

DO MIm FA REm x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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