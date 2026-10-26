Intro:
DO
Si me'n vaig a
MImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol DOi prepareu-vos MImun sopar especta FAcu LAmlar com si fos Cap SOLd'Any. DOSi me'n vaig a MImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol DOi prepareu-vos MImun sopar especta FAcu LAmlar com si fos Cap SOLd'Any.
I que
FAsoni a DOquella LAmcançó
que ens
FAfeia sen DOtir, malgrat SOLtot,
tan
REmforts com quan els FAdos en aquell SOLpont
comptàvem tres se
DOgons i deixàvem caure el MIcos,
tan
FAforts com l'abraçada a l'aero DOport
després de perdre-ho
SOLtot. DO MIm FA REm x4 DOSi me'n vaig a MImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol DOi no patiu, que MImalgú m'ha dit que es viu FAmolt bé LAmsense el pes del SOLcor. DOSi me'n vaig a MImbans que ho facis FAtu, LAmno feu gaire SOLdol DOi dediqueu a MImquells instants de no FAdir LAmres, de les nits d'a SOLgost.
I
FAtingues la cer DOtesa que, tos FAsut, els faré DOveure
que pot
FAser s'han descomp DOtat, que és massa a REmviat,
que he de tor
SOLnar.
Sempre que
FAsoni a DOquella LAmcançó
que ens
FAfeia sen DOtir, malgrat SOLtot,
tan
REmforts com quan els FAdos en aquell SOLpont
comptàvem tres se
DOgons i deixàvem caure el MIcos,
tan
FAforts com l'abraçada a l'aero DOport
després de perdre-ho
SOLtot. DO MIm FA REm x4
Si me'n vaig a
I que
que ens
tan
comptàvem tres se
tan
després de perdre-ho
I
que pot
que he de tor
Sempre que
que ens
tan
comptàvem tres se
tan
després de perdre-ho