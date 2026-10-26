Sabies el nom de cada esLAtrella. FA#mParlaves de planetes que SIm→poca gent coLAneix. T'adorSOLmies mirant per la fiLAnestra i FA#mtornaves de galàxies perSIm→dudes enLA→mig de l'uniSOLvers.
MISOLMISOL→LA
El SOLmón et mirava i somLAreia. Els FA#mnens et dibuixaven amb un SIm→casc a sota el LAbraç i una SOLnau carregada de proLAfetes, que s'enFA#mlaira enmig del fum i s'enSIm→dú un deLA→sig de caSOLdascú.
MISOLMISOL→LA
SIm→DO→RE→MIm→FA→SOL→LA
En què creus quan tot és REcert, quan el negre és un miMImrall, quan la vida pesa LAmenys?
Com ens veus des d'allà REdalt, on el blau és tan inMImtens i el dolor es tenyeix de LAverd?
SOLLAFA#mSOL x2
Aquí, tot bé. Passant els LAdies. Ahir FA#mdes del terrat, juSIm→gava a imagiLA→nar que, fent seSOLnyals de llum, potser em veuLAries i em vinFA#mdries a buscar aSIm→bans que LA→se'ns endugui el SOLmar.
MISOLMISOL→LA
SIm→DO→RE→MIm→FA→SOL→LA
En què creus quan tot és REcert, quan el negre és un miMImrall, quan la vida pesa LAmenys?
Com ens veus des d'allà REdalt, on el blau és tan inMImtens i el dolor es tenyeix de LAverd?