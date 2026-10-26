Quan tot és cert (Acords)

Sabies el nom de cada estrella

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
SOL LA FA#m SOL x2

Sabies el nom de cada esLAtrella.
FA#mParlaves de planetes
que SIm→poca gent coLAneix.
T'adorSOLmies mirant per la fiLAnestra
i FA#mtornaves de galàxies
perSIm→dudes enLA→mig de l'uniSOLvers.

MI SOL MI SOL→ LA

El SOLmón et mirava i somLAreia.
Els FA#mnens et dibuixaven
amb un SIm→casc a sota el LAbraç
i una SOLnau carregada de proLAfetes,
que s'enFA#mlaira enmig del fum
i s'enSIm→dú un deLA→sig de caSOLdascú.

MI SOL MI SOL→ LA

SIm→ DO→ RE→ MIm→ FA→ SOL→ LA

En què creus quan tot és REcert,
quan el negre és un miMImrall,
quan la vida pesa LAmenys?

Com ens veus des d'allà REdalt,
on el blau és tan inMImtens
i el dolor es tenyeix de LAverd?

SOL LA FA#m SOL x2

Aquí, tot bé. Passant els LAdies.
Ahir FA#mdes del terrat,
juSIm→gava a imagiLA→nar que, fent seSOLnyals
de llum, potser em veuLAries
i em vinFA#mdries a buscar
aSIm→bans que LA→se'ns endugui el SOLmar.

MI SOL MI SOL→ LA

SIm→ DO→ RE→ MIm→ FA→ SOL→ LA

En què creus quan tot és REcert,
quan el negre és un miMImrall,
quan la vida pesa LAmenys?

Com ens veus des d'allà REdalt,
on el blau és tan inMImtens
i el dolor es tenyeix de LAverd?

SOL LA FA#m SOL x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi