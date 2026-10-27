Quan tothom viurà d'amor (Acords)

Quan tothom viurà d'amor

Acords Acords
Marina Rossell
marina rossell inicis 1977 1990
marina rossell inicis 1977 1990
REQuan tothom viurà d'amor,
LA7no hi haurà SImai SOLmés misèria,
REels soldats seran trobadors,
SImperò potREser no ho podrem LA7veuREre.

SImDel llarg camí d'haver visFA#mcut,
SImd'haver lluitat, d'haver soFA#mmiat,
LAd'haver estimat, d'haver perSOLdut,
SImens n'ha quedat un gest aLAmarg.

REQuan tothom viurà d'amor,
LA7no hi haurà SImai SOLmés misèria,
REels soldats seran trobadors,
SImperò potREser no ho podrem LA7veuREre.

SImLa història sempre ha estat aiFA#m
SImi perquè arribi un temps FA#md'amor,
LAcal que la mort faci el seu SOLjoc.
SImDe què ens serveix, doncs, saber LAtant?

REQuan tothom viurà d'amor,
LA7no hi haurà SImai SOLmés misèria,
REels soldats seran trobadors,
SImperò potREser no ho podrem LA7veuREre.

SImLa vida és un camí de FA#msang.
SImCalia ser-hi caFA#mminar.
LAPassant la rella pel vell SOLcamp,
SImsolquem la terra del deLAmà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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