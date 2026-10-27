Quant amor tens a dins (Acords)

Pots dir que és teu

Acords Acords
Guillem Ramisa
FA
Pots FAdir que és teu
aquest tros de SOLbosc,
però no ho serà LAmmai.

PreFAgunta't qui ets
sense tenir SOLres
de tot el LAmque tens.

Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?

La FAlínia de tot
el que creus imporSOLtant
et pot engaLAmbiar.

Què FAet dona i què et pren
la teva ambiciSOLó?
Què et dona i què LAmet pren?

Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?

REm DO FA SI♭
REm DO FA
REm DO FA SI♭
REm DO FA SI♭

La FAfebre de l'or
et buida per SOLdins,
et buida per LAmdins.

De FAtot el que tens,
què ets capaç de doSOLnar?
Què ets capaç de LAmdonar?

Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?

REm DO FA SI♭
REm DO FA
REm DO FA SI♭
REm DO FA SI♭ DO
REm DO FA SI♭
REm DO FA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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