FA
Pots FAdir que és teu
aquest tros de SOLbosc,
però no ho serà LAmmai.
PreFAgunta't qui ets
sense tenir SOLres
de tot el LAmque tens.
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
La FAlínia de tot
el que creus imporSOLtant
et pot engaLAmbiar.
Què FAet dona i què et pren
la teva ambiciSOLó?
Què et dona i què LAmet pren?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
REm DO FA SI♭
REm DO FA
REm DO FA SI♭
REm DO FA SI♭
La FAfebre de l'or
et buida per SOLdins,
et buida per LAmdins.
De FAtot el que tens,
què ets capaç de doSOLnar?
Què ets capaç de LAmdonar?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
Quant aFAmor tens a dins?
Quant aSOLmor tens a dins?
Quant aLAmmor tens a dins?
REm DO FA SI♭
REm DO FA
REm DO FA SI♭
REm DO FA SI♭ DO
REm DO FA SI♭
REm DO FA x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.