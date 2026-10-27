RE Quant val to LA car?

SIm Quant val mi SOL rar?

RE Quant val sentir LA tenir-te

aquí a SIm prop de mi? SOL

RE Em costa LA tant SIm imagi SOL nar.

RE Un sol ins LA tant surt tan barat

SIm que el compro SOL ja.



MIm Sentiments que es re LA bel·len

repri SIm mint la sole SOL dat,

MIm sentiments que es des LA perten quan te’n SIm vas. RE

MIm Cada cop que no et LA veuen, es moles RE ten i fan SOL mal.

MIm Sentiments que es la LA menten quan te’n RE vas.



RE Quant val somi LA ar?

SIm Quant val plo SOL rar?

RE Quant val sen LA tir que no té fi a SIm questa SOL nit?

RE Per dema LA nar, SIm demano SOL tant.

RE No tinc va LA lor si tu no estàs SIm al meu cos SOL tat.



MIm Sentiments que es re LA bel·len

repri SIm mint la sole SOL dat,

MIm sentiments que es des LA perten quan te’n SIm vas. RE

MIm Cada cop que no et LA veuen, es moles RE ten i fan SOL mal.

MIm Sentiments que es la LA menten quan te’n RE vas,

MIm sentiments que m’o LA feguen si te’n RE vas.