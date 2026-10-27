Quant val (Acords)

Quant val tocar?

Acords Acords
Lexu's
lexu s per que no es toquen les nostres mans
lexu s per que no es toquen les nostres mans
REQuant val toLAcar?
SImQuant val miSOLrar?
REQuant val sentir LAtenir-te
aquí a SImprop de mi? SOL
REEm costa LAtant SImimagiSOLnar.
REUn sol insLAtant surt tan barat
SImque el compro SOLja.

MImSentiments que es reLAbel·len
repriSImmint la soleSOLdat,
MImsentiments que es desLAperten quan te’n SImvas. RE
MImCada cop que no et LAveuen, es molesREten i fan SOLmal.
MImSentiments que es laLAmenten quan te’n REvas.

REQuant val somiLAar?
SImQuant val ploSOLrar?
REQuant val senLAtir que no té fi aSImquesta SOLnit?
REPer demaLAnar, SImdemano SOLtant.
RENo tinc vaLAlor si tu no estàs SImal meu cosSOLtat.

MImSentiments que es reLAbel·len
repriSImmint la soleSOLdat,
MImsentiments que es desLAperten quan te’n SImvas. RE
MImCada cop que no et LAveuen, es molesREten i fan SOLmal.
MImSentiments que es laLAmenten quan te’n REvas,
MImsentiments que m’oLAfeguen si te’n REvas.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi