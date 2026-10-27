REQuant val toLAcar? SImQuant val miSOLrar? REQuant val sentir LAtenir-te aquí a SImprop de mi? SOL REEm costa LAtant SImimagiSOLnar. REUn sol insLAtant surt tan barat SImque el compro SOLja.
MImSentiments que es reLAbel·len repriSImmint la soleSOLdat, MImsentiments que es desLAperten quan te’n SImvas. RE MImCada cop que no et LAveuen, es molesREten i fan SOLmal. MImSentiments que es laLAmenten quan te’n REvas.
REQuant val somiLAar? SImQuant val ploSOLrar? REQuant val senLAtir que no té fi aSImquesta SOLnit? REPer demaLAnar, SImdemano SOLtant. RENo tinc vaLAlor si tu no estàs SImal meu cosSOLtat.
MImSentiments que es reLAbel·len repriSImmint la soleSOLdat, MImsentiments que es desLAperten quan te’n SImvas. RE MImCada cop que no et LAveuen, es molesREten i fan SOLmal. MImSentiments que es laLAmenten quan te’n REvas, MImsentiments que m’oLAfeguen si te’n REvas.