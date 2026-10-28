LA RE

LA RE SOL LA RE

LA RE



LA És el quart d'hora, és RE el quart d'hora,

és el quart SOL d'hora, és el RE quart d'hora,

SOL és el quart d'hora, és el RE quart d'hora,

és el quart LA d'hora, és el RE quart d'hora.



LA És el quart d'hora, és RE el quart d'hora,

és el quart SOL d'hora, és el RE quart d'hora,

SOL és el quart d'hora.



RE Un quart d'hora dura un quart d'hora LA

i mitja hora, dos RE quarts d'hora

i una SOL hora són RE quatre quarts d'hora,

LA perquè un quart d'hora dura un RE quart d'hora.



LA És el quart d'hora, és RE el quart d'hora,

el quart d'ho SOL ra és el RE quart d'hora,

SOL és el quart d'hora, és el RE quart d'hora,

és el quart LA d'hora, és el RE quart d'hora.



LA RE SOL RE LA RE



LA És el quart d'hora, és RE el quart d'hora,

és el quart SOL d'hora, és el RE quart d'hora,

SOL és el quart d'hora, és el RE quart d'hora,

és el quart LA d'hora, és el RE quart d'hora.



LA És el quart d'hora, és RE el quart d'hora,

és el quart SOL d'hora, és el RE quart d'hora,

SOL és el quart d'hora.



RE Quinze minuts són un LA quart d'hora,

trenta minuts són dos RE quarts d'hora,

RE trenta-un minuts són dos quarts d'hora i un minut,

LA i tres quarts d'hora, quaranta- RE cinc minuts.



LA El quart d'hora és el RE quart d'hora,

és el quart SOL d'hora, és el RE quart d'hora,

SOL és el quart d'hora, és el RE quart d'hora,

és el quart LA d'hora, és el RE quart d'hora.



RE Un quart d'hora és la meitat de mitja hora LA

i mitja hora és la meitat RE d'una hora

SOL i una hora és la meitat RE de dues hores

LA i dues hores, el doble d'una hora.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



LA RE SOL LA RE



RE Cinc minuts i LA cinc minuts i cinc minuts fan un RE quart d'hora,

SOL deu minuts i qua RE tre minuts i un minut també LA fan un quart RE d'hora.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Un minut i un altre minut LA i un altre minut

RE i un altre minut i SOL onze minuts RE més, si no er LA ro, també fan un RE quart d'hora.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Cinquanta minuts i LA cinc minuts i cinc minuts fan RE una hora,

SOL i si li restes quaranta- RE cinc, el que et LA queda és un quart d'hora. RE



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



LA RE SOL RE LA RE



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Una xíndria i un camió LA i un ocell

RE no són un quart d'hora,

SOL però si treus la xíndria, el camió i l'ocell, RE

LA llavors sí que quinze minuts RE són quart d'hora.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Un minut són seixanta se LA gons

i seixanta segons fan quinze minuts RE

per un quart d'hora, bueno, per quinze, no per un augdhfl… LA

No RE ho penso calcular.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Si l'hora es digués ocell, LA

una hora seria un o RE cell,

SOL i la quarta part d'un o RE cell

LA també seria un quart d'hora.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE I un quart d'hora és el que dura LA

moltes coses que em fan feliç, RE

SOL però el que dura un quart RE d'hora…

LA Però el que em fa més feliç és una partida de Magic. RE



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Portem onze minuts LA

tocant la cançó del RE quart d'hora,

SOL només LA faltarien quatre minuts

RE per fer quart d'hora.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



LA RE SOL LA RE



RE Quatre quarts d'hora és una hora, LA

tres quarts d'hora és or, RE

SOL dos quarts d'hora o, RE

LA i un quart d'hora es.



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE Hi ha una noia molt famosa LA

que es diu RE Dora l'Explorado SOL ra,

i si de cop sortís al capítol de Crims RE

i la tallessin a quatre quarts, LA tindríem quarts d'hora. RE



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



RE El temps és relatiu, LA

el temps és subjectiu, RE

SOL però el que és molt objectiu RE

és el que dura LA un quart d'hora. RE



RE El quart d'hora és el quart d'hora LA

i el quart d'hora és un quart RE d'hora

SOL i un quart d'hora és un quart d'hora RE

LA i un quart d'hora és un RE quart d'hora.



SOL Un quart d'hora és un RE quart d'hora,

un quart d'hora LA LA7

són quin RE ze MI mi SI♭maj7 nuts. RE