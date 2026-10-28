LA RE
LA RE SOL LA RE
LA RE
LAÉs el quart d'hora, és REel quart d'hora,
és el quart SOLd'hora, és el REquart d'hora,
SOLés el quart d'hora, és el REquart d'hora,
és el quart LAd'hora, és el REquart d'hora.
LAÉs el quart d'hora, és REel quart d'hora,
és el quart SOLd'hora, és el REquart d'hora,
SOLés el quart d'hora.
REUn quart d'hora dura un quart d'hora LA
i mitja hora, dos REquarts d'hora
i una SOLhora són REquatre quarts d'hora,
LAperquè un quart d'hora dura un REquart d'hora.
LAÉs el quart d'hora, és REel quart d'hora,
el quart d'hoSOLra és el REquart d'hora,
SOLés el quart d'hora, és el REquart d'hora,
és el quart LAd'hora, és el REquart d'hora.
LA RE SOL RE LA RE
LAÉs el quart d'hora, és REel quart d'hora,
és el quart SOLd'hora, és el REquart d'hora,
SOLés el quart d'hora, és el REquart d'hora,
és el quart LAd'hora, és el REquart d'hora.
LAÉs el quart d'hora, és REel quart d'hora,
és el quart SOLd'hora, és el REquart d'hora,
SOLés el quart d'hora.
REQuinze minuts són un LAquart d'hora,
trenta minuts són dos REquarts d'hora,
REtrenta-un minuts són dos quarts d'hora i un minut,
LAi tres quarts d'hora, quaranta-REcinc minuts.
LAEl quart d'hora és el REquart d'hora,
és el quart SOLd'hora, és el REquart d'hora,
SOLés el quart d'hora, és el REquart d'hora,
és el quart LAd'hora, és el REquart d'hora.
REUn quart d'hora és la meitat de mitja hora LA
i mitja hora és la meitat REd'una hora
SOLi una hora és la meitat REde dues hores
LAi dues hores, el doble d'una hora.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
LA RE SOL LA RE
RECinc minuts i LAcinc minuts i cinc minuts fan un REquart d'hora,
SOLdeu minuts i quaREtre minuts i un minut també LAfan un quart REd'hora.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REUn minut i un altre minut LAi un altre minut
REi un altre minut i SOLonze minuts REmés, si no erLAro, també fan un REquart d'hora.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
RECinquanta minuts i LAcinc minuts i cinc minuts fan REuna hora,
SOLi si li restes quaranta-REcinc, el que et LAqueda és un quart d'hora. RE
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
LA RE SOL RE LA RE
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REUna xíndria i un camió LAi un ocell
REno són un quart d'hora,
SOLperò si treus la xíndria, el camió i l'ocell, RE
LAllavors sí que quinze minuts REsón quart d'hora.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REUn minut són seixanta seLAgons
i seixanta segons fan quinze minuts RE
per un quart d'hora, bueno, per quinze, no per un augdhfl… LA
No REho penso calcular.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
RESi l'hora es digués ocell, LA
una hora seria un oREcell,
SOLi la quarta part d'un oREcell
LAtambé seria un quart d'hora.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REI un quart d'hora és el que dura LA
moltes coses que em fan feliç, RE
SOLperò el que dura un quart REd'hora…
LAPerò el que em fa més feliç és una partida de Magic. RE
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REPortem onze minuts LA
tocant la cançó del REquart d'hora,
SOLnomés LAfaltarien quatre minuts
REper fer quart d'hora.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
LA RE SOL LA RE
REQuatre quarts d'hora és una hora, LA
tres quarts d'hora és or, RE
SOLdos quarts d'hora o, RE
LAi un quart d'hora es.
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REHi ha una noia molt famosa LA
que es diu REDora l'ExploradoSOLra,
i si de cop sortís al capítol de Crims RE
i la tallessin a quatre quarts, LAtindríem quarts d'hora. RE
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
REEl temps és relatiu, LA
el temps és subjectiu, RE
SOLperò el que és molt objectiu RE
és el que dura LAun quart d'hora. RE
REEl quart d'hora és el quart d'hora LA
i el quart d'hora és un quart REd'hora
SOLi un quart d'hora és un quart d'hora RE
LAi un quart d'hora és un REquart d'hora.
SOLUn quart d'hora és un REquart d'hora,
un quart d'hora LA LA7
són quinREze MImiSI♭maj7nuts. RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.