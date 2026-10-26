REm REmsus2
REmEncara sento bateFAgar
aquell silenci a la SOLmmà,
REmde l’horitzó a l’inreFAvés,
d’un calaix al teu SOLmcap.
MI♭Diu que el record, quan ja no hi SI♭és, fa aquella olor
de casa FAbuida que ens fa de perDOfum,
MI♭que, simplement, passa de SI♭llarg
el tren dels diLA♭lluns. FAm
REmCamina el pols com si no FAfos
el mecanisme consSOLmtant
REmd’algun rellotge atuFArat
al quart de lluna minSOLmvant.
MI♭La cara oculta de la SI♭sort és com
una moFAneda que cau de cap per aDOmunt,
MI♭quan juguen l’ànima i el SI♭cos,
i van tres a LA♭un. FAm
DOmCarrers on LA♭→volen MI♭llençols,
DOmon la bellesa penLA♭→ja estesa dels MI♭balcons.
SI♭A les ciutats on no hem compDOm→tat mai els LA♭terrats,
SI♭on hem viscut, on hem troFAbat.
DOmParaules LA♭→que es fan MI♭un nus
DOma les persiaLA♭→nes enrotllades del MI♭discurs
SI♭d’un emissari que no DOm→sap on cau el LA♭nord
SI♭d’aquell país on soc el FAsord.
REmEncara guardo el vell esFAtel
que ens fa mirar sempre a SOLmdalt.
REmUn fil elèctric creua el FAcel
i fem un càlcul SOLmmental.
MI♭De divisions, constel·laSI♭cions i un bon grapat d’altres
reFAceptes per veure-hi més DOlluny.
MI♭L’últim que ho tanqui tot amb SI♭clau
i apagui el LA♭llum. FAm
DOmCarrers on LA♭→volen MI♭llençols,
DOmon la bellesa penLA♭→ja estesa dels MI♭balcons.
SI♭A les ciutats on no hem compDOm→tat mai els LA♭terrats,
SI♭on hem viscut, on hem troFAbat.
DOmParaules LA♭→que es fan MI♭un nus
DOma les persiaLA♭→nes enrotllades del MI♭discurs
SI♭d’un emissari que no DOm→sap on cau el LA♭nord
SI♭d’aquell país on tots som FAsords.
DOm LA♭→ MI♭ DOm LA♭→ MI♭
SI♭ DOm→ LA♭ SI♭ FA x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.