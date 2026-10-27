Quatre barres (Acords)

Deixant enrere aquells neguits i aquelles pors

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
Deixant enrere MIaquells neguits i aquelles LApors,
caminaMIrem per molt que el camí sigui SIfosc,
despertarem DO#men un demà que ens esLAforcem per construir,
tots junts uMInits serem la porta que obrirà el nosSItre destí.

Pel record de MItots aquells que van lluiLAtar,
som fills de MItots els que no van poder caSIllar,
no tirarem DO#mun pas enrere, farem LAfront a l’opressor,
les quatre MIbarres representen el camí a l’evoSIlució.

Defensarem la MInostra terra amb les unDO#mgles i amb les dents,
aixecaLArem el pal que porta MIla nostra senyera al SIvent,
serem la veu d’una MIrevolta, molt més DO#mforta al pas del temps,
un crit de guerra, LAel crit de tot un sentiment. SI

Serem la MIterra que sempre DO#mvam desitjar,
arran LAde caure vam aMIprendre a aixecar-SInos,
quedar-se a terra MIés derrotar-se senDO#mse mirar més enllà,
serem un poble amb esLAperança, tots agafats de les mans. SI

Amb coratge MIi fermesa seguiLArem
els passos MIdels que ens han vist créixer des de SInens,
de les derroDO#mtes mai se’n perd, de les derLArotes se n’aprèn,
t’ensenyen MIa ser fort i a creure que el destí serà SIel present.

FA#m DO#m SI FA#m DO#m SI FA#m DO#m SI FA#m LA SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi