Deixant enrere
MIaquells neguits i aquelles LApors,
camina
MIrem per molt que el camí sigui SIfosc,
despertarem
DO#men un demà que ens es LAforcem per construir,
tots junts u
MInits serem la porta que obrirà el nos SItre destí.
Pel record de
MItots aquells que van llui LAtar,
som fills de
MItots els que no van poder ca SIllar,
no tirarem
DO#mun pas enrere, farem LAfront a l’opressor,
les quatre
MIbarres representen el camí a l’evo SIlució.
Defensarem la
MInostra terra amb les un DO#mgles i amb les dents,
aixeca
LArem el pal que porta MIla nostra senyera al SIvent,
serem la veu d’una
MIrevolta, molt més DO#mforta al pas del temps,
un crit de guerra,
LAel crit de tot un sentiment. SI
Serem la
MIterra que sempre DO#mvam desitjar,
arran
LAde caure vam a MIprendre a aixecar- SInos,
quedar-se a terra
MIés derrotar-se sen DO#mse mirar més enllà,
serem un poble amb es
LAperança, tots agafats de les mans. SI
Amb coratge
MIi fermesa segui LArem
els passos
MIdels que ens han vist créixer des de SInens,
de les derro
DO#mtes mai se’n perd, de les der LArotes se n’aprèn,
t’ensenyen
MIa ser fort i a creure que el destí serà SIel present. FA#m DO#m SI FA#m DO#m SI FA#m DO#m SI FA#m LA SI
camina
despertarem
tots junts u
Pel record de
som fills de
no tirarem
les quatre
Defensarem la
aixeca
serem la veu d’una
un crit de guerra,
Serem la
arran
quedar-se a terra
serem un poble amb es
Amb coratge
els passos
de les derro
t’ensenyen