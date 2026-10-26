SIm7 LA MI SIm7 LA MI
Tinc quatre pensaments SIm7que em venen LAconstantment i MIno em deixen pensar.
Són com quatre parets SIm7que em tenen enLAclaustrat dinMItre del meu cap.
Però SIm7no puc fer-hi LAres, no MIpodem pas sortir de la nostra pell.
Tinc quatre pensaments SIm7que em venen constantment LAi em fan sentir MImalament.
Grans barreres SIm7sense LAimportància em tenen MIatrapat.
La REdistància RE7entre nosaltres és LA7ínfima i tu ho saps.
MIJo pensava que amb la SI7mirada ja n’hi havia prou,
REperò ara LA7veig que MIencara ens queda molt i DO#m7molt...
I SI7m’enfado amb LA7mi mateix i em tanco a casa MImeu,
on hi tinc pensaments que SIm7emprenyen LAconstantment, però almenys són MIamics meus.
SIm7 LA MI
SIm7 LA MI SIm7 LA MI
Diàlegs interiors, SIm7converses al LAmirall em MItenen atrapat.
Són entreteniments que SIm7em tenen ocupat, LAperò que no MIsón veritat.
Però SIm7què vols fer-hi? LARes! No MIpodem pas fugir de la nostra ment.
Tinc quatre pensaments SIm7que em venen LAconstantment i em MIfan sentir malament.
SIm7Vull que LAentenguis aquest MImissatge tal com l’he pensat.
SIm7Vull que et LAfixis amb les MIparaules, me les he estudiat.
RERememoro RE7aquella mirada, LA7com el primer MIcop,
encara és l’hora d’ara SI7que se m’infla el cor.
LA7Sé que s’ha MIde fer molt menys per DO#m7arribar on ets tu.
SI7Però tinc LA7quatre parets que em tenen enclaustrat MIi em fan sentir perdut.
SIm7 LA MI SIm7 LA MI
SIm7 LA MI SIm7 LA MI
SIm7 LA MI SIm7 LA MI
SIm7 LA MI SIm7 LA MI
Tinc quatre pensaments SIm7que em venen LAconstantment i MIno em deixen pensar.
Són com quatre parets SIm7que em tenen enLAclaustrat dinMItre del meu cap.
Però SIm7no puc fer-hi LAres, no MIpodem pas sortir de la nostra pell.
Tinc quatre pensaments SIm7que em venen LAconstantment i em MIfan sentir malament.
Grans barreres SIm7sense LAimportància em tenen MIatrapat.
La REdistància RE7entre nosaltres és LA7ínfima i tu ho saps.
MIJo pensava que amb la SI7mirada ja n’hi havia prou,
REperò ara LA7veig que MIencara ens queda molt i DO#m7molt...
SI7Però RE7ho torno a intentar...
RE7I estàs despistada...
LAI jo quedo SOL#tocat...
I SI7m’enfado amb LA7tothom i em tanco a casa MImeu,
on hi tinc pensaments que SIm7emprenyen LAconstantment, però almenys són MIamics meus.
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