Quatre vents (Acords)

A voltes soc supervivent

Acords Acords
Obrint Pas
SImA REvolMImtes FA#soc supervivent
SImdels REmaMImpes FA#dels meus sentiments,
LAi REen la tristesa
FA#del SImllarg camí
SOLsent RE→LAles ferides del meu temps.

SImPerREdut MIma FA#les nits d’occident
SImhe REaMImprès FA#a viure resistent,
LAi REa les mans porte
FA#cinc SImcontinents
SOLi RE→LAal puny tancat un món sencer.

SOLI en REla LA→SImtristesa del llarg camí
SOLsent REles LAferides del meu temps,
SOLi a REles LA→SImmans porte cinc continents
SOLi al RE→LApuny tancat un món sencer.

SImA REvolMImtes FA#soc un nàufrag més
SImals REoMImceFA#ans dels sentiments,
LAi REentre les veles
FA#del SImmeu destí
SOLsent RE→LAla revolta del meu temps.

SImSolREcant MImel FA#mar contracorrent
SImhe REaprès MIma FA#sentir-me insurgent,
LAi REper bandera
FA#porSImte un estel
SOLoRE→LAnejant sobre quatre vents.

SOLI enREtre LA→SImles veles del meu destí
SOLsent REla LAtristesa del meu temps,
SOLi per REbanLA→SImdera porte un estel
SOLoneRE→LAjant sobre quatre vents.

SOLI en REla LA→SImtristesa del llarg camí
SOLsent REles LAferides del meu temps,
SOLi a REles LA→SImmans porte cinc continents
SOLi al RE→LApuny tancat un món sencer.

SOLObrint REpas... LA→SImcontinuant avançant...
SOLReREcupeLArant el somni que tots hem somiat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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