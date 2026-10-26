Que bé! (Acords)

Que bé, que bé, que bé notar que em mires!

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LA DO MI LA DO MI

LAQue bé, que bé, que DObé notar MIque em mires!
LAQue guai, que guai, DOque guai, MIi ara t’acostes!
LAQue bé, que bé, que DObé notar MIque em mires
LAal mig de tota aDOquesta gent! MI
LAQue guai, que guai, DOque guai, MIi ara t’acostes
LAi em saludes tocant DOla pell! MI
FACarai, carai, mama! MIMama!

FATot aquest espai MIque hi ha aquí entre tu i jo.
FAAquest moviment que MIhas fet com si fos secret.
RETot això m’estressa, m’has deixat amb pressa.
REAbans t’he buscat, però tu m’has ignorat!

LAmQue no, que no, que no m’agrades!
FAm7Que no, que no, que no em degrades!
MIQue no, que no, que no m’agrades!
REQue no, RE9que no, que no em degrades!

LANotar que no tinc DOcos per MItant de sentiment.
LANotar que tot se’n DOva al priMImer moment.
FASé que això m’agraMIda, sé que m’embriaga.
REEl vici és RE9molt gos RE/FA#i hi SOLhem MI/SOL#caigut tots dos!

LAQue bé, que bé, que DObé notar MIque em mires
LAal mig de tota aDOquesta gent! MI
LAQue guai, que guai, DOque guai, MIi ara t’acostes
LAi em saludes tocant DOla pell! MI
FACarai, carai, mama! MIMama!

LA DO MI LA DO MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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