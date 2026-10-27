MImBrisa humida en un riu, RE LAels reflexos dins l’aiSOLgua, MImels amics, tothom riu, RE LAllums, gratacels i calSOLma.
MImLa música va sonant, RE LApessigolles al venSOLtre. MImTot el que està passant RE LAfa tornar màgic el vesSOLpre.
I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu i de SOL6cop et LAdius: “Que SImbé, ser aquí”. I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu i de SOL6cop et LAdius: “Que SOL6bé, ser aquí”, “que LAbé, ser aquí”, “que SImbé, ser aquí”. SOL6“Que bé que això LAestigués esSImcrit al meu destí”.
MImJoc de colors i sons, RE LAl’ànima il·lusionada, SOL MIma l’altra punta del món RE LAespurnes a la mirada. SOL
MImTot té el seu sentit, RE LAtot s’enllaça i connecta, SOL MImno saps qui ho haurà escrit, RE LAperò és la trama perfecta. SOL
I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu i de SOL6cop et LAdius: “Que SImbé, ser aquí”. I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu i de SOL6cop et LAdius: “Que SOL6bé, ser aquí”, “que LAbé, ser aquí”, “que SImbé, ser aquí”. SOL6“Que bé que això LAestigués esSImcrit al meu destí”.
I emmagatzeMImmar aquest reREcord en aLAquella capSOLseta, per quan tot MImsigui REfosc, quan ho LAvegis tot SOLnegre...
Sentir que igualSOL6ment s’il·LAlumina una SImcosa dins LA/DO#teu, sentir que igualSOL6ment et LAdius: “Que SImbé, ser aquí”. Sentir que igualSOL6ment s’il·LAlumina una SImcosa dins LA/DO#teu, sentir que igualSOL6ment et LAdius: “Que SOL6bé, ser aquí”, “que LAbé, ser aquí”, “que SImbé, ser aquí”. “Que bé que SOL6això estigués esLAcrit al SImmeu destí”.