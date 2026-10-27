Que bé, ser aquí (Acords)

Brisa humida en un riu

Acords Acords
Anna Roig i L’ombre de ton chien
anna roig i lombre de ton chien un pas i neu i un pas
anna roig i lombre de ton chien un pas i neu i un pas
MImBrisa humida en un riu, RE
LAels reflexos dins l’aiSOLgua,
MImels amics, tothom riu, RE
LAllums, gratacels i calSOLma.

MImLa música va sonant, RE
LApessigolles al venSOLtre.
MImTot el que està passant RE
LAfa tornar màgic el vesSOLpre.

I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu
i de SOL6cop et LAdius: “Que SImbé, ser aquí”.
I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu
i de SOL6cop et LAdius: “Que SOL6bé, ser aquí”,
“que LAbé, ser aquí”, “que SImbé, ser aquí”.
SOL6“Que bé que això LAestigués esSImcrit al meu destí”.

MImJoc de colors i sons, RE
LAl’ànima il·lusionada, SOL
MIma l’altra punta del món RE
LAespurnes a la mirada. SOL

MImTot té el seu sentit, RE
LAtot s’enllaça i connecta, SOL
MImno saps qui ho haurà escrit, RE
LAperò és la trama perfecta. SOL

I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu
i de SOL6cop et LAdius: “Que SImbé, ser aquí”.
I de SOL6cop s’il·luLAmina una SImcosa dins LA/DO#teu
i de SOL6cop et LAdius: “Que SOL6bé, ser aquí”,
“que LAbé, ser aquí”, “que SImbé, ser aquí”.
SOL6“Que bé que això LAestigués esSImcrit al meu destí”.

I emmagatzeMImmar aquest reREcord
en aLAquella capSOLseta,
per quan tot MImsigui REfosc,
quan ho LAvegis tot SOLnegre...

Sentir que igualSOL6ment s’il·LAlumina una SImcosa dins LA/DO#teu,
sentir que igualSOL6ment et LAdius: “Que SImbé, ser aquí”.
Sentir que igualSOL6ment s’il·LAlumina una SImcosa dins LA/DO#teu,
sentir que igualSOL6ment et LAdius: “Que SOL6bé, ser aquí”,
“que LAbé, ser aquí”, “que SImbé, ser aquí”.
“Que bé que SOL6això estigués esLAcrit al SImmeu destí”.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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