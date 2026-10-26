Que boig el món (Acords)

Que boig el món, que no té cap sentit

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto objectiu la lluna
lax n busto objectiu la lluna
Que LAboig el món, que no té REcap sentit
i em MIfa pensar: no sé què hi LAfaig aquí.
Que FA#mboig el món, que no el puc enSOLtendre mai.
Ja DO#pots lluitar amb consDO#7tància,
que un dia et FA#m→fot un cop amb MI→tanta força
que REet deixa sol
SIm→en el prinMI→cipi del FA#mcamí.
SIm→Diuen que al MI→món s'hi ve a paLAtir.

Que LAboig el món, que no té REcap ni peus
ni ens MIdeixa tenir el que teLAníem ahir,
que FA#mboig el món, que no vol aSOLconseguir
per DO#fi esborrar del DO#7mapa
aquelles FA#m→coses que menysMIpreem
i ens fan senREtir mesquins.
SIm→En la disMI→tància està el seFA#mcret,
SIm→callat, oMI→cult, pacient, disFA#mcret.

Per art de DO#màgiREa, baixem com MIl'aigua,
FA#mi, a cada obsDO#tacle, reREfem com si res el camí,
consMItruint a mida el destí.

LAA contracorMIrent, de cara al REvent, amb mar de fons i onades,
goMIverna tu el vaixell,que no tens
LAres a perdre, DO#mres a perdre, REres i res a MIperdre.
LABoig, el món és MIboig, però és nostre
i és REmel millor d'entre els possibles.

Que LAboig el món, que em fa anar aREmunt i avall,
i és MItard quan veig que molt pitLAjor estic jo.
Que FA#mboig el món, on podem creure en SOLmés d'un déu,
i aiDO#xò ens obre les DO#7ales
de la FA#m→vanitat: poMI→dem ser injustos REi malvats.
SIm→Però el pitMI→jor és no saber FA#mmai
SIm→qui mou els MI→fils al teu FA#mterrat.

Per art de DO#màgiREa, baixem com MIl'aigua,
FA#mi, a cada obsDO#tacle, reREfem com si res el camí,
consMItruint a mida el destí,
FA#mconstruint DO#a miREda el MIdestí.

LAA contracorMIrent, de cara al REvent, amb mar de fons i onades,
goMIverna tu el vaixell,que no tens
LAres a perdre, DO#mres a perdre, REres i res a MIperdre.
LABoig, el món és MIboig, però és nostre
i és REmel millor d'entre els possibles.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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