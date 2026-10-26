Que
LAboig el món, que no té REcap sentit
i em
MIfa pensar: no sé què hi LAfaig aquí.
Que
FA#mboig el món, que no el puc en SOLtendre mai.
Ja
DO#pots lluitar amb cons DO#7tància,
que un dia et
FA#m→fot un cop amb MI→tanta força
que
REet deixa sol SIm→en el prin MI→cipi del FA#mcamí. SIm→Diuen que al MI→món s'hi ve a pa LAtir.
Que
LAboig el món, que no té REcap ni peus
ni ens
MIdeixa tenir el que te LAníem ahir,
que
FA#mboig el món, que no vol a SOLconseguir
per
DO#fi esborrar del DO#7mapa
aquelles
FA#m→coses que menys MIpreem
i ens fan sen
REtir mesquins. SIm→En la dis MI→tància està el se FA#mcret, SIm→callat, o MI→cult, pacient, dis FA#mcret.
Per art de
DO#màgi REa, baixem com MIl'aigua, FA#mi, a cada obs DO#tacle, re REfem com si res el camí,
cons
MItruint a mida el destí. LAA contracor MIrent, de cara al REvent, amb mar de fons i onades,
go
MIverna tu el vaixell,que no tens LAres a perdre, DO#mres a perdre, REres i res a MIperdre. LABoig, el món és MIboig, però és nostre
i és
REmel millor d'entre els possibles.
Que
LAboig el món, que em fa anar a REmunt i avall,
i és
MItard quan veig que molt pit LAjor estic jo.
Que
FA#mboig el món, on podem creure en SOLmés d'un déu,
i ai
DO#xò ens obre les DO#7ales
de la
FA#m→vanitat: po MI→dem ser injustos REi malvats. SIm→Però el pit MI→jor és no saber FA#mmai SIm→qui mou els MI→fils al teu FA#mterrat.
Per art de
DO#màgi REa, baixem com MIl'aigua, FA#mi, a cada obs DO#tacle, re REfem com si res el camí,
cons
MItruint a mida el destí, FA#mconstruint DO#a mi REda el MIdestí. LAA contracor MIrent, de cara al REvent, amb mar de fons i onades,
go
MIverna tu el vaixell,que no tens LAres a perdre, DO#mres a perdre, REres i res a MIperdre. LABoig, el món és MIboig, però és nostre
i és
REmel millor d'entre els possibles.
i em
Que
Ja
que un dia et
que
Que
ni ens
que
per
aquelles
i ens fan sen
Per art de
cons
go
i és
Que
i és
Que
i ai
de la
Per art de
cons
go
i és