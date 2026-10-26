LA MI RE MI x3
RE MI
LAQuè MIens REqueda, MI
LAvenuts per MIuna moREneda MI
LAque MIens han canREviat per alMIgunes
LA MI RE MI
LApetiMItes enREgrunes, MI
FA#mmesquines REcom insults a l'esqueMIna?
LAQuè MIens REqueda? MI
On LAhan marMIxat les REidees MI
LAquan MIles paRErets només MIcriden
LAconMIsigREnes teMInyides
FA#md'un odi irracioREnal que et mosseMIga?
FA#mAnestesiats per SImla pudor
de REla traició
a tanMItes promeses,
FA#mserem prínceps d'un SImfutur
meREdiocre, eixut MIi fosc, i fosc...
LAQuè MIens REqueda del MIque vam fer,
LAquè MIens REqueda del MIque vam ser,
LAquè MIens REqueda del MIque vam dir,
REqui ens ha tornat MIun poble covard?
LA MI RE MI RE MI
LAQuè MIens REqueda MI
siLAnó aquesMIta patuREleia MI
LAd'esMIcampaREdors de menMItides
LAiMIperREdonaMIvides,
FA#mmalalts de tanta maREla consciènciMIa?
FA#mFills d'un pactisme inSImteressat
en REoblidar
un MIpassat que crema,
FA#mcallem, i aquest siSImlenci amarg
deRElata el que aMIra som, ara som...
LAQuè MIens REqueda, MI
LAvenuts per MIuna moREneda MI
LAque MIens han canREviat per alMIgunes
LA MI RE MI
LApetiMItes enREgrunes, MI
FA#mmesquines REcom insults a l'esqueMIna?
LA MI RE MI RE MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.