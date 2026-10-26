LA MI RE MI x3

RE MI



LA Què MI ens RE queda, MI

LA venuts per MI una mo RE neda MI

LA que MI ens han can RE viat per al MI gunes

LA MI RE MI

LA peti MI tes en RE grunes, MI

FA#m mesquines RE com insults a l'esque MI na?



LA Què MI ens RE queda? MI

On LA han mar MI xat les RE idees MI

LA quan MI les pa RE rets només MI criden

LA con MI sig RE nes te MI nyides

FA#m d'un odi irracio RE nal que et mosse MI ga?



FA#m Anestesiats per SIm la pudor

de RE la traició

a tan MI tes promeses,

FA#m serem prínceps d'un SIm futur

me RE diocre, eixut MI i fosc, i fosc...



LA Què MI ens RE queda del MI que vam fer,

LA què MI ens RE queda del MI que vam ser,

LA què MI ens RE queda del MI que vam dir,

RE qui ens ha tornat MI un poble covard?



LA MI RE MI RE MI



LA Què MI ens RE queda MI

si LA nó aques MI ta patu RE leia MI

LA d'es MI campa RE dors de men MI tides

LA i MI per RE dona MI vides,

FA#m malalts de tanta ma RE la consciènci MI a?



FA#m Fills d'un pactisme in SIm teressat

en RE oblidar

un MI passat que crema,

FA#m callem, i aquest si SIm lenci amarg

de RE lata el que a MI ra som, ara som...



LA Què MI ens RE queda, MI

LA venuts per MI una mo RE neda MI

LA que MI ens han can RE viat per al MI gunes

LA MI RE MI

LA peti MI tes en RE grunes, MI

FA#m mesquines RE com insults a l'esque MI na?



LA MI RE MI RE MI