SOLEstà tot bé, LA
REque et vagi SOLbé.
No tot és LAnegre o blanc,
REni és grisa la SOLsang.
El món canvia LAde color
REde manera consSOLtant.
MImTinc dos fills, tu LAtens un gos,
SImperò no és ben bé iMImgual.
SOLNo hi ha vida senLAse amor,
REdemà matem el gall.
SOLEstà tot LAbé,
REque et vagi bé. SOLTot bé,
que et vagi LAbé, REque et vagi bé. SOL
Ens hem matat per la LAraó,
però, la veritat, raons no en REvull
per poder fotre al putu SOLcamp.
Però per un tros molt reLAduït
d'aquest percal, la meva REroda
ja s'ha acostumat al SOLpal.
MImHo hem fet normal,
LAres demencial,
tampoc SImt'ho nego,
però no m'hi sumaré MImmai.
SOLTant soc a dalt
com LAtorno avall
SImi quan me'n surto,
torno al pou de la veMImritat.
SOLQue et vaLAgi bé,
FA#mestà tot bé, SOL
que et vagi LAbé, FA#mque et vagi bé. SOL
LA FA#m SOL
LA RE SOL
MImNo hi ha dia sense LAnit,
tampoc hi ha un REyin sense un SOLyang.
MImNo hi ha mai un sol LAcamí
REper escapar d'aquest SOLball.
MImLlences la xarxa i no doLAnes la cara.
REVeus la conxorxa arSOLreu.
MImLa terra és plana si et doLAna la gana.
REQue et vagi bé, LA
REestà tot bé, SOLtot bé,
REque et vagi bé, LA
SImque et vagi bé, SOLtot bé,
que et vaLAgi bé,
REestà tot SOLbé,
que et vaLAgi bé,
REque et vagi, tot bé, tot bé.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.