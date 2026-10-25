Que et vagi bé (ft. Triquell) (Acords)

Està tot bé

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra anima
sopa de cabra anima
SOLEstà tot bé, LA
REque et vagi SOLbé.

No tot és LAnegre o blanc,
REni és grisa la SOLsang.
El món canvia LAde color
REde manera consSOLtant.

MImTinc dos fills, tu LAtens un gos,
SImperò no és ben bé iMImgual.
SOLNo hi ha vida senLAse amor,
REdemà matem el gall.

SOLEstà tot LAbé,
REque et vagi bé. SOLTot bé,
que et vagi LAbé, REque et vagi bé. SOL

Ens hem matat per la LAraó,
però, la veritat, raons no en REvull
per poder fotre al putu SOLcamp.

Però per un tros molt reLAduït
d'aquest percal, la meva REroda
ja s'ha acostumat al SOLpal.

MImHo hem fet normal,
LAres demencial,
tampoc SImt'ho nego,
però no m'hi sumaré MImmai.

SOLTant soc a dalt
com LAtorno avall
SImi quan me'n surto,
torno al pou de la veMImritat.

SOLQue et vaLAgi bé,
FA#mestà tot bé, SOL
que et vagi LAbé, FA#mque et vagi bé. SOL

LA FA#m SOL
LA RE SOL

MImNo hi ha dia sense LAnit,
tampoc hi ha un REyin sense un SOLyang.
MImNo hi ha mai un sol LAcamí
REper escapar d'aquest SOLball.

MImLlences la xarxa i no doLAnes la cara.
REVeus la conxorxa arSOLreu.
MImLa terra és plana si et doLAna la gana.

REQue et vagi bé, LA
REestà tot bé, SOLtot bé,
REque et vagi bé, LA
SImque et vagi bé, SOLtot bé,
que et vaLAgi bé,
REestà tot SOLbé,
que et vaLAgi bé,
REque et vagi, tot bé, tot bé.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi