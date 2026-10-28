RE LA DO#m FA#m/MI
RE LA FA#m MI
REHi LAha trens que marxen d'hora,
DO#mjust FA#m/MIquan hi ha feines que s'acaben.
REQue LAno et falli mai la sort,
FA#mescriptor de matinada, MIvenedora d'abraçades.
RE LA FA#m MI
RENo LAfem sols mai cap viatge,
DO#mhi ha FA#m/MIàvies i nois amb barrets de llana.
REQue LAno et falli mai la sort,
FA#mconMIductor de cançons, de veu esquerdada.
REExFA#mplica'm com passes els dies.
MIQuan ho necessiLAtis, tens la meva mà.
RECriFA#mda que vols viure lliure,
MIxiuFA#m/MIla, disREpara i no em deixis anar.
ExFA#mplica'm com passes els dies.
MIQuan ho necessiLAtis, tens la meva mà.
RECriFA#mda que vols viure lliure,
MIxiuFA#m/MIla, disREpara i no em deixis anar.
BaiFA#mxa del bus a cara o creu,
MIi si em preguntes LAquin camí hem d'agafar,
REque FA#mno ens falli mai la sort,
MImaFA#m/MInobre de REveritats, trobador a la deriva.
SiFA#mgues sempre tu mateix,
MIno et deixis domiLAnar, buida la gàbia.
REQue FA#mno et falli mai la sort,
MIdoFA#m/MImador de REla paraula, poeta a mitja jornada.
ExFA#mplica'm com passes els dies.
MIQuan ho necessiLAtis, tens la meva mà.
RECriFA#mda que vols viure lliure,
MIxiuFA#m/MIla, disREpara i no em deixis anar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.