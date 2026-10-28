Que no et falli mai la sort (Acords)

Hi ha trens que marxen d'hora

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas tocats pel foc
cesk freixas tocats pel foc
RE LA DO#m FA#m/MI
RE LA FA#m MI
REHi LAha trens que marxen d'hora,
DO#mjust FA#m/MIquan hi ha feines que s'acaben.
REQue LAno et falli mai la sort,
FA#mescriptor de matinada, MIvenedora d'abraçades.
RE LA FA#m MI
RENo LAfem sols mai cap viatge,
DO#mhi ha FA#m/MIàvies i nois amb barrets de llana.
REQue LAno et falli mai la sort,
FA#mconMIductor de cançons, de veu esquerdada.

REExFA#mplica'm com passes els dies.
MIQuan ho necessiLAtis, tens la meva mà.
RECriFA#mda que vols viure lliure,
MIxiuFA#m/MIla, disREpara i no em deixis anar.

ExFA#mplica'm com passes els dies.
MIQuan ho necessiLAtis, tens la meva mà.
RECriFA#mda que vols viure lliure,
MIxiuFA#m/MIla, disREpara i no em deixis anar.

BaiFA#mxa del bus a cara o creu,
MIi si em preguntes LAquin camí hem d'agafar,
REque FA#mno ens falli mai la sort,
MImaFA#m/MInobre de REveritats, trobador a la deriva.

SiFA#mgues sempre tu mateix,
MIno et deixis domiLAnar, buida la gàbia.
REQue FA#mno et falli mai la sort,
MIdoFA#m/MImador de REla paraula, poeta a mitja jornada.

ExFA#mplica'm com passes els dies.
MIQuan ho necessiLAtis, tens la meva mà.
RECriFA#mda que vols viure lliure,
MIxiuFA#m/MIla, disREpara i no em deixis anar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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