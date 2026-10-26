Que no s'acabi mai (Acords)

En la línia de sortida, faig estiraments i miro fixament

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: FA LAm LA# DOsus2→ DO x2

En la FAlínia de sortida, faig estiraments i miro fixaLA#ment
la cinta horitzonFAtal d’allà al fiDOnal.
Per priFAmer cop, tinc la certesa que, abans de caure LA#mort,
avui, per fi, FAla trenco DOjo.

FAQuan sigui a terra i totLAmhom em miri a mi
i els foLA#tògrafs se m’acostin i m’aDOgafin de perDO7fil,
hi hauFArà algun periodista d’un diLAmari nacional
que escriuLA#rà que el campió, estiDOrat sobre la pista,
tremoLA#lava i repeDOtia.

Que FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai.
Que FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai.

FA LAm LA# DO x2

FAEn aquesta cambra, amb paLAmrets de color blanc,
m’aLA#judes a vestir-me i DOm’has fet recorDO7dar
la FApista d’atletisme i aLAmquell precís instant
en la LA#línia d’arribada on, immorDOtal,
tremoLA#lava i repeDOtia. DO7

Que FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai.
Que FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai.

FA LAm LA# DO x2
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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