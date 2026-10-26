Intro:
FA LAm LA# DOsus2→ DO x2
En la
FAlínia de sortida, faig estiraments i miro fixa LA#ment
la cinta horitzon
FAtal d’allà al fi DOnal.
Per pri
FAmer cop, tinc la certesa que, abans de caure LA#mort,
avui, per fi,
FAla trenco DOjo. FAQuan sigui a terra i tot LAmhom em miri a mi
i els fo
LA#tògrafs se m’acostin i m’a DOgafin de per DO7fil,
hi hau
FArà algun periodista d’un di LAmari nacional
que escriu
LA#rà que el campió, esti DOrat sobre la pista,
tremo
LA#lava i repe DOtia.
Que
FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai.
Que
FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai. FA LAm LA# DO x2 FAEn aquesta cambra, amb pa LAmrets de color blanc,
m’a
LA#judes a vestir-me i DOm’has fet recor DO7dar
la
FApista d’atletisme i a LAmquell precís instant
en la
LA#línia d’arribada on, immor DOtal,
tremo
LA#lava i repe DOtia. DO7
Que
FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai.
Que
FAno s’acabi LAmmai,que LA#no s’acabi DOmai. FA LAm LA# DO x2 DO
En la
la cinta horitzon
Per pri
avui, per fi,
i els fo
hi hau
que escriu
tremo
Que
Que
m’a
la
en la
tremo
Que
Que