Que no surti el sol (Acords)

No sé de tu més que el teu nom

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s souvenirs
whiskyn s souvenirs
LA RE LAsus4 RE MIm SIm

SOLadd9No sé de tu més REque el teu nom
LAi amb això en tinc SImprou
SOLadd9per seguir-LAte aFA#mllà on vaaaaaas.

SImDonant l’esSOLquena als meus malREsons
LAal teu mataSImlàs,
SOLem REsento un home nou.
FA#mSé que SOLmarxaràs...

REQuan la nit acaFA#bi, quan sorSOLtirà el sol,
REquan t’esfumis LAd’entre aREquests llençols.

SImDeixa’m aSOLcaronar el teu REcos,
LAdesfer-te a peSImtons,
SOLadd9ara que REenFA#mcara és fooooosc,
SImi, mentrestant,
SOLdeixa’m REque ofegui tantes pors
LAque m’han anat xuSImclant
SOLi entre REels teus dits s’han fos.
FA#I desitjo SOLtant...

REQue la nit no aFA#mcabi, que no SOLsurti el sol,
REque m’abraFA#cis com si fos el teu SOLmillor amant,
REque res no ens seFA#pari de sota SOLels llençols,
REque tinc tot el LAtemps SImper endavant.

SOLadd9 REadd9 LA SIm RE

FA#mI desitjo SOLtant...

REQue la nit no aFA#mcabi, que no SOLsurti el sol,
REque m’abraFA#cis com si fos el teu SOLmillor amant,
REque res no ens seFA#pari de sota SOLels llençols,
REque tinc tot el LAtemps REper endavant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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