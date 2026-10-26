SOLadd9No sé de tu més REque el teu nom LAi amb això en tinc SImprou SOLadd9per seguir-LAte aFA#mllà on vaaaaaas.
SImDonant l’esSOLquena als meus malREsons LAal teu mataSImlàs, SOLem REsento un home nou. FA#mSé que SOLmarxaràs...
REQuan la nit acaFA#bi, quan sorSOLtirà el sol, REquan t’esfumis LAd’entre aREquests llençols.
SImDeixa’m aSOLcaronar el teu REcos, LAdesfer-te a peSImtons, SOLadd9ara que REenFA#mcara és fooooosc, SImi, mentrestant, SOLdeixa’m REque ofegui tantes pors LAque m’han anat xuSImclant SOLi entre REels teus dits s’han fos. FA#I desitjo SOLtant...
REQue la nit no aFA#mcabi, que no SOLsurti el sol, REque m’abraFA#cis com si fos el teu SOLmillor amant, REque res no ens seFA#pari de sota SOLels llençols, REque tinc tot el LAtemps SImper endavant.
SOLadd9REadd9LASImRE
FA#mI desitjo SOLtant...
REQue la nit no aFA#mcabi, que no SOLsurti el sol, REque m’abraFA#cis com si fos el teu SOLmillor amant, REque res no ens seFA#pari de sota SOLels llençols, REque tinc tot el LAtemps REper endavant.