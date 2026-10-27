Anem per daDOmvant al sud MI♭de la ciuSI♭tat, voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭ portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any, RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭LA♭
DOmUhhhh! MI♭ SI♭Soc un LA♭choni, un ignoDOmrant, MI♭un xarneSI♭go de perifèLA♭ria. DOmUhhhh! MI♭ SI♭RodaLA♭lies feta merDOmda, MI♭a EnderSI♭rock no em poden LA♭veure.
Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭ les eDOmlits cultuMI♭rals som noSI♭saltres també. LA♭ Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭ alcalDOmdessa, si us MI♭plau, posi'm un SI♭monuLA♭ment.
DOmMI♭SI♭
ALA♭nem per daDOmvant al sud de MI♭la ciutat, SI♭ voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭ portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any, RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭ ALA♭nem per daDOmvant al sud de MI♭la ciutat, SI♭ voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭ portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any, RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭LA♭
DOmMI♭SI♭LA♭
No em DOmmalinterpreMI♭teu, això no SI♭va d'idioma, LA♭ abraDOmçada a Cal EMI♭ril fent vanSI♭guarda a GuissoLA♭na. Però em DOmsento la ChaMI♭nel, català SI♭de segoLA♭na. BurgeDOmsia intel·lecMI♭tual, podeu menSI♭jar-me la poLA♭lla.
TranDOmquils, soc un bon MI♭nen, no encenSI♭gueu les alarLA♭mes, passo el DOmdia trebaMI♭llant i camiSI♭nant per la LA♭platja. Però DOmoju si em moMI♭lestes, també SI♭soc un macarLA♭ra, soc la DOmJenny anant de xuMI♭la i vacil·SI♭lant als CatarLA♭res.
Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭ les eDOmlits cultuMI♭rals som noSI♭saltres també. LA♭ Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭ alcalDOmdessa, si us MI♭plau, posi'm un SI♭monuLA♭ment.
Anem per daDOmvant al sud MI♭de la ciuSI♭tat, voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭ portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any, RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭ ALA♭nem per daDOmvant al sud de MI♭la ciutat, SI♭ voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭ portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any, RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭LA♭