Què pasa nen (Acords)

Anem per davant al sud de la ciutat

Acords Acords
Alizzz
DOm MI♭ SI♭ LA♭
DOm MI♭ SI♭

Anem per daDOmvant al sud MI♭de la ciuSI♭tat,
voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭
portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any,
RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭ LA♭

DOmUhhhh! MI♭
SI♭Soc un LA♭choni, un ignoDOmrant,
MI♭un xarneSI♭go de perifèLA♭ria.
DOmUhhhh! MI♭
SI♭RodaLA♭lies feta merDOmda,
MI♭a EnderSI♭rock no em poden LA♭veure.

Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭
les eDOmlits cultuMI♭rals som noSI♭saltres també. LA♭
Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭
alcalDOmdessa, si us MI♭plau, posi'm un SI♭monuLA♭ment.

DOm MI♭ SI♭

ALA♭nem per daDOmvant al sud de MI♭la ciutat, SI♭
voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭
portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any,
RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭
ALA♭nem per daDOmvant al sud de MI♭la ciutat, SI♭
voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭
portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any,
RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭ LA♭

DOm MI♭ SI♭ LA♭

No em DOmmalinterpreMI♭teu, això no SI♭va d'idioma, LA♭
abraDOmçada a Cal EMI♭ril fent vanSI♭guarda a GuissoLA♭na.
Però em DOmsento la ChaMI♭nel, català SI♭de segoLA♭na.
BurgeDOmsia intel·lecMI♭tual, podeu menSI♭jar-me la poLA♭lla.

TranDOmquils, soc un bon MI♭nen, no encenSI♭gueu les alarLA♭mes,
passo el DOmdia trebaMI♭llant i camiSI♭nant per la LA♭platja.
Però DOmoju si em moMI♭lestes, també SI♭soc un macarLA♭ra,
soc la DOmJenny anant de xuMI♭la i vacil·SI♭lant als CatarLA♭res.

Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭
les eDOmlits cultuMI♭rals som noSI♭saltres també. LA♭
Què pasa, DOmnen, MI♭estic conSI♭tent, LA♭
alcalDOmdessa, si us MI♭plau, posi'm un SI♭monuLA♭ment.

Anem per daDOmvant al sud MI♭de la ciuSI♭tat,
voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭
portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any,
RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭
ALA♭nem per daDOmvant al sud de MI♭la ciutat, SI♭
voLA♭saltres soDOmneu avorMI♭rits i estirats, SI♭
portaLA♭ré a CasteDOmfa 3 MI♭Grammys a SI♭l'any,
RosaLA♭lía i EstoDOmpa són del MI♭Baix Llobregat. SI♭ LA♭

DOm MI♭ SI♭ LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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