La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
So
SI♭bre el meu coixí, una pestanya.
Tens el mal costum de marxar quan ar
SI♭/ REriba el ma MI♭add9tí.
I
SI♭ara que poso les llargues,
només tinc el dubte de veure si
SI♭/ REvols venir amb MI♭add9mi. MI♭add9He passat les nits saltant teu DOm7lades,
però ara em vull quedar a
FAadd4quí.
Què passa
MI♭add9ria si el món FAdeixés de girar i aquest moment durés tota la SI♭vida?
Si obrís els
MI♭add9ulls a mig petó per poder veure que això no FAés men SOLm7tida,
què passa
MI♭add9ria?
Que la sort de trobar-nos no
FAsigui només cosa d'uns SI♭dies. FA/ LA
A l'es
SI♭tendre els llençols, han volat els petons
que ens hem
MI♭add9fet durant tota la nit.
Voldria
DOm7ser un ocell caçador de petons
per tor
FAadd4nar-los de nou al meu llit,
que el més
FA/ LAfàcil serà que ens cre SOLm7mem,
però ara
FAsé que vull córrer aquest MI♭add9risc.
I
MI♭add9he passat les nits saltant teu DOm7lades,
però ara em vull quedar a
FAadd4quí.
Què passa
MI♭add9ria si el món FAdeixés de girar i aquest moment durés tota la SI♭vida?
Si obrís els
MI♭add9ulls a mig petó per poder veure que això no FAés men SOLm7tida,
què passa
FAria?
Què passa
MI♭add9ria si el món FAdeixés de girar i aquest moment durés tota la SI♭vida?
Si obrís els
MI♭add9ulls a mig petó per poder veure que això no FAés men SOLm7tida,
què passa
MI♭add9ria?
Que la sort de trobar-nos no
FAsigui només cosa d'uns SI♭dies.
So
SI♭bre el meu coixí, una pestanya.
Tens el mal costum de marxar quan arriba el ma
SI♭tí.
Tens el mal costum de marxar quan ar
I
només tinc el dubte de veure si
però ara em vull quedar a
Què passa
Si obrís els
què passa
Que la sort de trobar-nos no
A l'es
que ens hem
Voldria
per tor
que el més
però ara
I
però ara em vull quedar a
Què passa
Si obrís els
què passa
Què passa
Si obrís els
què passa
Que la sort de trobar-nos no
So
Tens el mal costum de marxar quan arriba el ma