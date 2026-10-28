Què passaria (Acords)

Sobre el meu coixí, una pestanya

Acords Acords
Àlex Pérez

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SoSI♭bre el meu coixí, una pestanya.
Tens el mal costum de marxar quan arSI♭/REriba el maMI♭add9tí.
I SI♭ara que poso les llargues,
només tinc el dubte de veure si SI♭/REvols venir amb MI♭add9mi.

MI♭add9He passat les nits saltant teuDOm7lades,
però ara em vull quedar aFAadd4quí.

Què passaMI♭add9ria si el món FAdeixés de girar i aquest moment durés tota la SI♭vida?
Si obrís els MI♭add9ulls a mig petó per poder veure que això no FAés menSOLm7tida,
què passaMI♭add9ria?
Que la sort de trobar-nos no FAsigui només cosa d'uns SI♭dies. FA/LA

A l'esSI♭tendre els llençols, han volat els petons
que ens hem MI♭add9fet durant tota la nit.
Voldria DOm7ser un ocell caçador de petons
per torFAadd4nar-los de nou al meu llit,
que el més FA/LAfàcil serà que ens creSOLm7mem,
però ara FAsé que vull córrer aquest MI♭add9risc.

I MI♭add9he passat les nits saltant teuDOm7lades,
però ara em vull quedar aFAadd4quí.

Què passaMI♭add9ria si el món FAdeixés de girar i aquest moment durés tota la SI♭vida?
Si obrís els MI♭add9ulls a mig petó per poder veure que això no FAés menSOLm7tida,
què passaFAria?
Què passaMI♭add9ria si el món FAdeixés de girar i aquest moment durés tota la SI♭vida?
Si obrís els MI♭add9ulls a mig petó per poder veure que això no FAés menSOLm7tida,
què passaMI♭add9ria?
Que la sort de trobar-nos no FAsigui només cosa d'uns SI♭dies.

SoSI♭bre el meu coixí, una pestanya.
Tens el mal costum de marxar quan arriba el maSI♭tí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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