SOLQuè MIms'ha fet d'aquelles flors?
DOFa REtants dies.
SOLQuè MIms'ha fet d'aquelles flors?
DOFa REtant de temps.
SOLQuè MIms'ha fet d'aquelles flors?
DOLes REnoies n'han fet un pom.
DOCom SOLés que no aprenen mai?
DOCom REés SOLque mai n'aprendran?
SOLI MImles noies, què s'han fet?
DOFa REtants dies.
SOLI MImles noies, què s'han fet?
DOFa REtant de temps.
SOLI MImles noies, què s'han fet?
DOSe'n REvan a buscar el marit.
DOCom SOLés que no aprenen mai?
DOCom REés SOLque mai n'aprendran?
SOLI MImels marits, on han anat?
DOFa REtants dies.
SOLI MImels marits, on han anat?
DOFa REtant de temps.
SOLI MImels marits, on han anat?
DOA REla guerra de soldats.
DOCom SOLés que no aprenen mai?
DOCom REés SOLque mai n'aprendran?
SOLI MImquè s'ha fet dels soldats?
DOFa REtants dies.
SOLI MImquè s'ha fet dels soldats?
DOFa REtant de temps.
SOLI MImquè s'ha fet dels soldats?
DOA REles tombes enterrats.
DOCom SOLés que no aprenen mai?
DOCom REés SOLque mai n'aprendran?
SOLI MImles tombes, què s'han fet?
DOFa REtants dies.
SOLI MImles tombes, què s'han fet?
DOFa REtant de temps.
SOLI MImles tombes, què s'han fet?
DOAREra tots hi porten flors.
DOCom SOLés que no aprenen mai?
DOCom REés SOLque mai n'aprendran?
SOLQuè MIms'ha fet d'aquelles flors?
DOFa REtants dies.
SOLQuè MIms'ha fet d'aquelles flors?
DOFa REtant de temps.
SOLQuè MIms'ha fet d'aquelles flors?
DOLes REnoies n'han fet un pom.
DOCom SOLés que no aprenen mai?
DOCom REés SOLque mai n'aprendran?
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