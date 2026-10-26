MIHaurem poLAgut recollir MIl'aire al seu SIpas, DO#mrecórrer el SImón i sentir el LAcel a l'aSIbast. MIHaurem poLAgut viure el que MIhavíem soSImiat DO#msense res SImés que una guiLAtarra SOL#mentre les FA#mmans.
LAI no hem mirat enrere MImai, SIhi ha nits que encara ens FA#mpesen. LAPerò no hem deixat de camiMInar. SIQue DO#m→tot et SI→vagi MIbé.
SIQue trobis tot allò que DO#mbusques. LAQue et sigui lleu la direcMIció. SII vinguin plens de meloDO#m→dies SI→els nous LAdies, que siguis MIfort. Que DO#m→tot et SI→vagi LAbé. Que DO#m→tot et SI→vagi MIbé.
MIRecordaLArem mil carMIreteres pleSIgats, DO#mla lluna SIroja i les siLArenes del SImar, MIels grataLAcels de les més MIgrises ciuSItats DO#mi les esSItrelles sobre el LAriu al cor SOL#mde la CasaFA#mmance.
LAI a poc a poc ens hem fet MIgrans. SIHi ha nits que encara ens FA#mpesen. LAPerò no hem deixat de camiMInar. SIQue DO#m→tot et SI→vagi MIbé.
SIQue trobis tot allò que DO#mbusques. LAQue et sigui lleu la direcMIció. SII vinguin plens de meloDO#m→dies SI→els nous LAdies, que siguis MIfort. Que DO#m→tot et SI→vagi LAbé. Que DO#m→tot et SI→vagi MIbé.
Si MIplores quan la ciutat LAdorm, que una bella DO#mcançó porti de l'infiLAnit estels que et facin FA#mfoc per arribar al maSItí.
Riu i MIcrida com ho vam fer aLAbans quan vivíem juDO#mgant i res no era imporLAtant. Només seguir FA#mcantant i fer ballar el caSImí.
MILAMISIDO#mSILASI MILAMISIDO#mSILASOL#mFA#m
LAI no hem mirat enrere MImai, SIhi ha nits que encara ens FA#mpesen. LAPerò no hem deixat de camiMInar. SIQue DO#m→tot et SI→vagi MIbé.
SIQue trobis tot allò que DO#mbusques. LAQue et sigui lleu la direcMIció. SII vinguin plens de meloDO#m→dies SI→els nous LAdies, que siguis MIfort. Que DO#m→tot et SI→vagi LAbé. Que DO#m→tot et SI→vagi MIbé.