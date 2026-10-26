Que tot et vagi bé (Acords)

Haurem pogut recollir l'aire al seu pas

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
MIHaurem poLAgut recollir MIl'aire al seu SIpas,
DO#mrecórrer el SImón i sentir el LAcel a l'aSIbast.
MIHaurem poLAgut viure el que MIhavíem soSImiat
DO#msense res SImés que una guiLAtarra
SOL#mentre les FA#mmans.

LAI no hem mirat enrere MImai,
SIhi ha nits que encara ens FA#mpesen.
LAPerò no hem deixat de camiMInar.
SIQue DO#m→tot et SI→vagi MIbé.

SIQue trobis tot allò que DO#mbusques.
LAQue et sigui lleu la direcMIció.
SII vinguin plens de meloDO#m→dies SI→els nous LAdies,
que siguis MIfort. Que DO#m→tot et SI→vagi LAbé.
Que DO#m→tot et SI→vagi MIbé.

MIRecordaLArem mil carMIreteres pleSIgats,
DO#mla lluna SIroja i les siLArenes del SImar,
MIels grataLAcels de les més MIgrises ciuSItats
DO#mi les esSItrelles sobre el LAriu
al cor SOL#mde la CasaFA#mmance.

LAI a poc a poc ens hem fet MIgrans.
SIHi ha nits que encara ens FA#mpesen.
LAPerò no hem deixat de camiMInar.
SIQue DO#m→tot et SI→vagi MIbé.

SIQue trobis tot allò que DO#mbusques.
LAQue et sigui lleu la direcMIció.
SII vinguin plens de meloDO#m→dies SI→els nous LAdies,
que siguis MIfort. Que DO#m→tot et SI→vagi LAbé.
Que DO#m→tot et SI→vagi MIbé.

Si MIplores
quan la ciutat LAdorm,
que una bella DO#mcançó
porti de l'infiLAnit
estels que et facin FA#mfoc
per arribar al maSItí.

Riu i MIcrida
com ho vam fer aLAbans
quan vivíem juDO#mgant
i res no era imporLAtant.
Només seguir FA#mcantant
i fer ballar el caSImí.

MI LA MI SI DO#m SI LA SI
MI LA MI SI DO#m SI LA SOL#m FA#m

LAI no hem mirat enrere MImai,
SIhi ha nits que encara ens FA#mpesen.
LAPerò no hem deixat de camiMInar.
SIQue DO#m→tot et SI→vagi MIbé.

SIQue trobis tot allò que DO#mbusques.
LAQue et sigui lleu la direcMIció.
SII vinguin plens de meloDO#m→dies SI→els nous LAdies,
que siguis MIfort. Que DO#m→tot et SI→vagi LAbé.
Que DO#m→tot et SI→vagi MIbé.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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