DO REm LAm
DOQue tothom diga prou,
REmque tothom siga lliure,
DOque tothom trobe el lloc
REmi el seu motiu LAmde viure.
REmDel fons del fons del nucli del que LAmsoc,
REmdels anys patits on tot ha estat peLAmrill,
DOdel vell impuls, del clar bressol del REmcrit,
LAmque ens ha fet junts i m'ha fet ser com soc,
REmnaix aquest cant que vol fer-se preLAmsagi
REmi anunciar com als pregons anLAmtics
DOels signes nous que ja veiem veREmnir.
LAmEls pobles van sortint del dur naufragi.
DOQue tothom diga prou,
REmque tothom siga lliure,
DOque tothom trobe el lloc
REmi el seu motiu LAmde viure.
REmAquest serà, segons tots els indiLAmcis,
REmel darrer temps de por i de malLAmson.
DOComença ja ben fort el gran iREmnici.
LAmAnem posant les vides al seu lloc.
REmDe bat a bat obrim totes les porLAmtes,
REmque entre el desig més gran de lliberLAmtats.
DOque les presons siguen contrades REmmortes
LAmi que el silenci no ens siga imposat.
DOQue tothom diga prou,
REmque tothom siga lliure,
DOque tothom trobe el lloc
REmi el seu motiu LAmde viure.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.