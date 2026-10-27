SINo tot el que briSOL#mlla és or
SIni tot el que, diguin. SOL#mcert
RE#mQuè va, FA#què va!
SINo tot el que mor SOL#més dol
SIni tot el que sona SOL#més bo.
RE#mQuè va, FA#què va!
MISi ara em fessin SItornar
DO#ma tenir 18 SIanys,
MIho faria de SInou
DO#mtot igual que abans,
SIperò ho faria disSOL#mfrutant.
SI SOL#m RE#m FA#
SINo tots els amors SOL#mfan mal
SIni tots els amics, SOL#mcostat.
RE#mQuè va, FA#què va!
SINo tot és o negre o SOL#mblanc
SIni tot és tan imporSOL#mtant.
RE#mQuè va, FA#què va!
MISi ara em fessin SItornar
DO#mi refer tots aquests SIanys,
MIho faria SIde nou
DO#mexactament igual,
SIperò ho faria disSOL#mfrutant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.