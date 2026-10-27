Què va, què va (Acords)

No tot el que brilla és or

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve la vida es ara
pau vallve la vida es ara
SINo tot el que briSOL#mlla és or
SIni tot el que, diguin. SOL#mcert
RE#mQuè va, FA#què va!
SINo tot el que mor SOL#més dol
SIni tot el que sona SOL#més bo.
RE#mQuè va, FA#què va!

MISi ara em fessin SItornar
DO#ma tenir 18 SIanys,
MIho faria de SInou
DO#mtot igual que abans,
SIperò ho faria disSOL#mfrutant.

SI SOL#m RE#m FA#

SINo tots els amors SOL#mfan mal
SIni tots els amics, SOL#mcostat.
RE#mQuè va, FA#què va!
SINo tot és o negre o SOL#mblanc
SIni tot és tan imporSOL#mtant.
RE#mQuè va, FA#què va!

MISi ara em fessin SItornar
DO#mi refer tots aquests SIanys,
MIho faria SIde nou
DO#mexactament igual,
SIperò ho faria disSOL#mfrutant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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