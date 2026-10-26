Que vingui algú (Acords)

Que vingui algú

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ho tenim tot
joan dausa ho tenim tot
Que vingui FAalgú
que em tregui l'angoixa del SI♭pit
i enviï a la merda el neDOsus4guit
que em DOcou.

Que vingui FAalgú
que entengui tot el que no SI♭dic
i enterri tot allò que he esREmcrit. DO
I de SI♭nou
que em netegi tot el DOsus4cos,
sobreSI♭tot,
que no oblidi cap raDOsus4có.

I que, bufant, tregui FAla pols
d'aquells records on érem SI♭forts.

FA SOLm SI♭ DOsus4→ DO x2

Que vingui FAalgú
que es quedi una estona al meu SI♭llit
i apagui les veus de la DOsus4nit
de DOcop.

Que vingui FAalgú
que toqui la vida amb els SI♭dits
i em digui que això té senREmtit. DO

I de SI♭nou
que m'expliqui com va el DOsus4joc
i el SI♭color
que porta bona DOsus4sort.

I que, bufant, tregui FAla pols
d'aquells records on érem SI♭forts.

FA SOLm SI♭ DOsus4→ DO x2

SOLmRecordes quan érem forts?
SOLmAgafa't a aquest record
SOLmi deixa volar el cos.

FA SOLm SI♭ DOsus4→ DO x3

FAmaj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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