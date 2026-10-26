Que vingui
FAalgú
que em tregui l'angoixa del
SI♭pit
i enviï a la merda el ne
DOsus4guit
que em
DOcou.
Que vingui
FAalgú
que entengui tot el que no
SI♭dic
i enterri tot allò que he es
REmcrit. DO
I de
SI♭nou
que em netegi tot el
DOsus4cos,
sobre
SI♭tot,
que no oblidi cap ra
DOsus4có.
I que, bufant, tregui
FAla pols
d'aquells records on érem
SI♭forts. FA SOLm SI♭ DOsus4→ DO x2
Que vingui
FAalgú
que es quedi una estona al meu
SI♭llit
i apagui les veus de la
DOsus4nit
de
DOcop.
Que vingui
FAalgú
que toqui la vida amb els
SI♭dits
i em digui que això té sen
REmtit. DO
I de
SI♭nou
que m'expliqui com va el
DOsus4joc
i el
SI♭color
que porta bona
DOsus4sort.
I que, bufant, tregui
FAla pols
d'aquells records on érem
SI♭forts. FA SOLm SI♭ DOsus4→ DO x2 SOLmRecordes quan érem forts? SOLmAgafa't a aquest record SOLmi deixa volar el cos. FA SOLm SI♭ DOsus4→ DO x3 FAmaj7
que em tregui l'angoixa del
i enviï a la merda el ne
que em
Que vingui
que entengui tot el que no
i enterri tot allò que he es
I de
que em netegi tot el
sobre
que no oblidi cap ra
I que, bufant, tregui
d'aquells records on érem
Que vingui
que es quedi una estona al meu
i apagui les veus de la
de
Que vingui
que toqui la vida amb els
i em digui que això té sen
I de
que m'expliqui com va el
i el
que porta bona
I que, bufant, tregui
d'aquells records on érem