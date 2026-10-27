REm
De maLAtinada REmhan truLAcat,
són al replà de l'esLAcala,
la mare, quan surt a oREmbrir,
porta LAla bata REmposada.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
"El seu LAfill, que no és REmaquí,
n'és adormit a la camLAbra?"
"Què li volen al REmmeu fill?”
el LAfill mig REmes desvetllava.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
La mare LAben poc en REmsap,
de totes LAles esperances
del seu fill estuREmdiant,
que ben comproLAmès n'estaREmva.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
Dies LAfa que parla REmpoc
i cada nit s'agiLAtava,
li venia un treREmmolor
tement LAun truc a REmtrenc d'alba.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
Encara LAno ben desREmpert,
ja sent viva la truLAcada.
I REmes llenLAça pel REmfinestral,
a l'asfalt LAd'una REmvolada.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
Els que LAtruquen resten REmmuts,
menys un d'ells, potser el que LAmana,
que s'inclina pel finesREmtral.
DarLArere xisREmcla la mare.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
De matiLAnada han truREmcat,
la llei una hora asseLAnyala.
Ara l'estudiant és REmmort,
n'és mort d'un truc LAa trenc REmd'alba.
Què volen aDOquesta gent FA
LAque truquen de matiREmnada?
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