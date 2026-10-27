Què volen aquesta gent? (Acords)

De matinada han trucat, són al replà de l'escala

Acords Acords
Sabor de Gràcia
sabor de gracia palau de la musica live
sabor de gracia palau de la musica live
SOL#m7De matinada han trucat, són al replà de l'esRE#7cala.
DO#m7La mare, RE#7quan surt a obrir,SOL#m7porta la bata posada.

FA# DO#m7 SOL#m7

El seu fill ja no és aquí, n'és adormit a la RE#7cambra.
DO#m7Què li volen RE#7al meu fill?El SOL#m7fill mig es desvetllava.

La mare ben poc en sap de totes les esRE#7perances
DO#m7del seu fill RE#m7estudiant, que DO#m7ben comproSOL#mmès n'estava.

RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?

Dies fa que parla poc i cada nit s'agiRE#7tava.
DO#m7Li venia RE#7un tremolor, tement SOL#m7un truc a trenc d'alba.

Encara no ben despert, ja sent viva la truRE#7cada
DO#m7i es llança RE#m7pel finestralDO#m7a l'asSOL#mfalt d'una volada.

RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?

FA# DO#m7 SOL#m7

Els que truquen resten muts, menys un d'ells, potser el que RE#7mana,
DO#m7que s'inRE#7clina al finesSOL#m7tral.Darrere xiscla la mare.

De matinada han trucat, la llei una hora asseRE#7nyala.
DO#m7Ara l'estudiRE#m7ant és mort,i és mort DO#m7d'un SOL#mtruc a trenc d'alba.

RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?

RE#7 SOL#m7

RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?
RE#7Però que truquen, truquen, truquen de SOL#m7matinada,truquen de matinada
RE#7La mare, quan surt a obrir, porta la baSOL#m7ta posada,que truquen de matinada.
RE#7Li venia un tremolor, tement SOL#m7un truc a trenc d'alba.Matinada.
RE#7Truuuuuquen de matinaaSOL#m7ada! Que truquen de matinada,
RE#7que truquen, truquen, truquen de maSOL#m7tinada,truquen de matinada,
RE#7són al replà de l'escala,SOL#m7que truquen de matinada.
RE#7Però que truquen, truquen, truquen de SOL#m7matinada,truquen de matinada.

RE#7 SOL#m7 FA# DO#m7 SOL#m7
RE#7Matinada, SOL#m7de matinada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi