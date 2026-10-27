SOL#m7 De matinada han trucat, són al replà de l'es RE#7 cala.

DO#m7 La mare, RE#7 quan surt a obrir, SOL#m7 porta la bata posada.



FA# DO#m7 SOL#m7



El seu fill ja no és aquí, n'és adormit a la RE#7 cambra.

DO#m7 Què li volen RE#7 al meu fill?El SOL#m7 fill mig es desvetllava.



La mare ben poc en sap de totes les es RE#7 perances

DO#m7 del seu fill RE#m7 estudiant, que DO#m7 ben compro SOL#m mès n'estava.



RE#7 Què volen aquesta gent SOL#m7 que truquen de matinada?



Dies fa que parla poc i cada nit s'agi RE#7 tava.

DO#m7 Li venia RE#7 un tremolor, tement SOL#m7 un truc a trenc d'alba.



Encara no ben despert, ja sent viva la tru RE#7 cada

DO#m7 i es llança RE#m7 pel finestral DO#m7 a l'as SOL#m falt d'una volada.



RE#7 Què volen aquesta gent SOL#m7 que truquen de matinada?



FA# DO#m7 SOL#m7



Els que truquen resten muts, menys un d'ells, potser el que RE#7 mana,

DO#m7 que s'in RE#7 clina al fines SOL#m7 tral.Darrere xiscla la mare.



De matinada han trucat, la llei una hora asse RE#7 nyala.

DO#m7 Ara l'estudi RE#m7 ant és mort,i és mort DO#m7 d'un SOL#m truc a trenc d'alba.



RE#7 Què volen aquesta gent SOL#m7 que truquen de matinada?



RE#7 SOL#m7



RE#7 Què volen aquesta gent SOL#m7 que truquen de matinada?

RE#7 Però que truquen, truquen, truquen de SOL#m7 matinada,truquen de matinada

RE#7 La mare, quan surt a obrir, porta la ba SOL#m7 ta posada,que truquen de matinada.

RE#7 Li venia un tremolor, tement SOL#m7 un truc a trenc d'alba.Matinada.

RE#7 Truuuuuquen de matinaa SOL#m7 ada! Que truquen de matinada,

RE#7 que truquen, truquen, truquen de ma SOL#m7 tinada,truquen de matinada,

RE#7 són al replà de l'escala, SOL#m7 que truquen de matinada.

RE#7 Però que truquen, truquen, truquen de SOL#m7 matinada,truquen de matinada.



RE#7 SOL#m7 FA# DO#m7 SOL#m7

RE#7 Matinada, SOL#m7 de matinada.