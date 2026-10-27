SOL#m7De matinada han trucat, són al replà de l'esRE#7cala. DO#m7La mare, RE#7quan surt a obrir,SOL#m7porta la bata posada.
FA#DO#m7SOL#m7
El seu fill ja no és aquí, n'és adormit a la RE#7cambra. DO#m7Què li volen RE#7al meu fill?El SOL#m7fill mig es desvetllava.
La mare ben poc en sap de totes les esRE#7perances DO#m7del seu fill RE#m7estudiant, que DO#m7ben comproSOL#mmès n'estava.
RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?
Dies fa que parla poc i cada nit s'agiRE#7tava. DO#m7Li venia RE#7un tremolor, tement SOL#m7un truc a trenc d'alba.
Encara no ben despert, ja sent viva la truRE#7cada DO#m7i es llança RE#m7pel finestralDO#m7a l'asSOL#mfalt d'una volada.
RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?
FA#DO#m7SOL#m7
Els que truquen resten muts, menys un d'ells, potser el que RE#7mana, DO#m7que s'inRE#7clina al finesSOL#m7tral.Darrere xiscla la mare.
De matinada han trucat, la llei una hora asseRE#7nyala. DO#m7Ara l'estudiRE#m7ant és mort,i és mort DO#m7d'un SOL#mtruc a trenc d'alba.
RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada?
RE#7SOL#m7
RE#7Què volen aquesta gent SOL#m7que truquen de matinada? RE#7Però que truquen, truquen, truquen de SOL#m7matinada,truquen de matinada RE#7La mare, quan surt a obrir, porta la baSOL#m7ta posada,que truquen de matinada. RE#7Li venia un tremolor, tement SOL#m7un truc a trenc d'alba.Matinada. RE#7Truuuuuquen de matinaaSOL#m7ada! Que truquen de matinada, RE#7que truquen, truquen, truquen de maSOL#m7tinada,truquen de matinada, RE#7són al replà de l'escala,SOL#m7que truquen de matinada. RE#7Però que truquen, truquen, truquen de SOL#m7matinada,truquen de matinada.