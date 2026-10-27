La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MIQueREda pendent que fotem un sopar, que cridem el bruixot, que tothom a MIpaREgar. MIQueREda pendent que ens ho passem molt bé, que no ens falti de res, que MIjuREguem amb la mort.
MIRE
MIHe estat tants anys MI/SOL#de rutina LAperversa, SI DO#mperò em queden forces per trencar-te DO#m/SOL#una cella. LASI MIHe estat tants anys MI/SOL#de fortuna LAincerta, SI DO#mmamant de mala vida m'he DO#m/SOL#marejat. LASI
FA#m7Hi ha dies que suporto SI7el món sobre el meu MI6cos, i pesa molt. LA FA#m7Hi ha dies que tothom SI7sembla més subnormal del MI6que és… LA
SILASOL#LASOL# MIQueREda pendent que fotem un sopar, que cridem el bruixot, que tothom a MIpaREgar. MIQueREda pendent que ens ho passem molt bé, que no ens falti de res, que MIjuREguem amb la mort.
MIHe REestat tants anys de fortuna perversa, MItant REme fotia si aguantava la perxa. MIHe REestat tants anys ajuntant-me amb gent de merda, MIhi REha cops que me la suda tot, tot, tot, tot.
FA#m7Hi ha dies que suporto SI7el plor dins del meu cor, MI6i angoixa tant. LA FA#m7Hi ha dies que tothom SI7sembla més subnormal, i aiMI6xí és. LA