Queda't així (Acords)

Diga'm que ja tens els vols

Acords Acords
Joan Dausà
Diga'm SOLque ja tens els vols
i una REmoto reservada
pels MImdos
en algun poble de DOmar,
i no SOLvull saber-ne el nom.
Només diREga'm que mors
per cremar-ho MImtot
i deixar-te porDOtar
per la calor del SImsol
i un glop amb gust de REsal
i una camiMImsa que va perdent DObotons.

QueSOLda't,
queda't aiSOLxí,
queda't aREquí, amb mi,
tan MImlluny de tot
i tan a prop d'on DOvull morir.
Queda't aiSOLxí,
queda't aREquí, amb mi,
tan MImlluny de tot
i tan a prop d'on DOvull morir.

SOL RE MIm DO

I baSOLllem entre la gent
que ara ens REparlen,
i no entenc ni una MImparaula,
i ens conviden i DOriem,
i la SOLnit es va fonent,
i de REfons, una cançó ens MImproposa
deixar-nos DOportar
per la calor del SImfoc
i un glop amb gust de REsal
i una camisa MImque va perdent DObotons.

QueSOLda't,
queda't aiSOLxí,
queda't aREquí, amb mi,
tan MImlluny de tot
i tan a prop d'on DOvull morir.

Queda't aiSOLxí,
queda't aREquí, amb mi,
tan MImlluny de tot
i tan a prop d'on DOvull morir.

I no enSImtenc
què he fet tot aquest REtemps
amagat darMImrere els arDObres,
i ara SImvens,
rebentes el seREcret
i m'arrossegues MImfins a DOl'aigua.
MIm DO (Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, i vinga, va).

QueSOLda't,
queda't aiSOLxí,
queda't aREquí, amb mi,
tan MImlluny de tot
i tan a prop d'on DOvull morir.
Queda't aiSOLxí,
queda't aREquí, amb mi,
tan MImlluny de tot
i tan a prop d'on DOvull morir.

SOL RE MIm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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