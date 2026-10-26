Diga'm
SOLque ja tens els vols
i una
REmoto reservada
pels
MImdos
en algun poble de
DOmar,
i no
SOLvull saber-ne el nom.
Només di
REga'm que mors
per cremar-ho
MImtot
i deixar-te por
DOtar
per la calor del
SImsol
i un glop amb gust de
REsal
i una cami
MImsa que va perdent DObotons.
Que
SOLda't,
queda't ai
SOLxí,
queda't a
REquí, amb mi,
tan
MImlluny de tot
i tan a prop d'on
DOvull morir.
Queda't ai
SOLxí,
queda't a
REquí, amb mi,
tan
MImlluny de tot
i tan a prop d'on
DOvull morir. SOL RE MIm DO
I ba
SOLllem entre la gent
que ara ens
REparlen,
i no entenc ni una
MImparaula,
i ens conviden i
DOriem,
i la
SOLnit es va fonent,
i de
REfons, una cançó ens MImproposa
deixar-nos
DOportar
per la calor del
SImfoc
i un glop amb gust de
REsal
i una camisa
MImque va perdent DObotons.
Que
SOLda't,
queda't ai
SOLxí,
queda't a
REquí, amb mi,
tan
MImlluny de tot
i tan a prop d'on
DOvull morir.
Queda't ai
SOLxí,
queda't a
REquí, amb mi,
tan
MImlluny de tot
i tan a prop d'on
DOvull morir.
I no en
SImtenc
què he fet tot aquest
REtemps
amagat dar
MImrere els ar DObres,
i ara
SImvens,
rebentes el se
REcret
i m'arrossegues
MImfins a DOl'aigua. MIm DO (Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, i vinga, va).
Que
SOLda't,
queda't ai
SOLxí,
queda't a
REquí, amb mi,
tan
MImlluny de tot
i tan a prop d'on
DOvull morir.
Queda't ai
SOLxí,
queda't a
REquí, amb mi,
tan
MImlluny de tot
i tan a prop d'on
DOvull morir. SOL RE MIm DO
i una
pels
en algun poble de
i no
Només di
per cremar-ho
i deixar-te por
per la calor del
i un glop amb gust de
i una cami
Que
queda't ai
queda't a
tan
i tan a prop d'on
Queda't ai
queda't a
tan
i tan a prop d'on
I ba
que ara ens
i no entenc ni una
i ens conviden i
i la
i de
deixar-nos
per la calor del
i un glop amb gust de
i una camisa
Que
queda't ai
queda't a
tan
i tan a prop d'on
Queda't ai
queda't a
tan
i tan a prop d'on
I no en
què he fet tot aquest
amagat dar
i ara
rebentes el se
i m'arrossegues
Que
queda't ai
queda't a
tan
i tan a prop d'on
Queda't ai
queda't a
tan
i tan a prop d'on