SImLASOL SImPerduda a LABarcelona senSOLse rumb, SImels carrers muLAsiten SOL SImhistòries LAals raSOLcons. SImUoh! LAOh! Oh! SOLOh!
SImBotigues esLAclatant de confuSOLsió, somSImriures de LAfesta maSOLjor, i és que em SImdeixo enLAdur pel SOLvent. SImUoh! LAOh! SOLOh! Oh!
I en una MImplaça vaig acabar, en un SOLconcert, un dia d’agost. Em vaig MImquedar atrapada amb la seva mirada, i eLAlla em va dir:
Amb aREquesta miradeta que em LAfas, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA Vine aREquí a seure al meu LAcostat, queda’t SOLamb mi.(queda’t) LA REVine, il·luLAmina’m la SOLnit. Queda’t amb mi. SIm
Volo amb la guiLAtarra cap al carSOLrer, la SImmúsica, la LAgent, les emociSOLons. Es comSImpleix aquest LAgran SOLdesig. SImUoh! Oh! LAOh! SOLOh!
De SImcop, entre mil caLAres, neix una SOLllum d’aSImquelles que no et LAdeixen ni respiSOLrar. SImSeduïda, LAvull criSOLdar. SImUoh! LAOh! Oh! SOLOh!
I en una MImplaça vaig acabar, en un SOLconcert, un dia d’agost. Em vaig MImquedar atrapada amb la seva mirada, LAi li vaig dir:
Amb aREquesta miradeta que em LAfas, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA Vine aREquí a seure al meu cosLAtat, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA REVine, il·luLAmina’m la SOLnit. Queda’t amb mi. SIm
REAmb aquesta miradeta LAm’he quedat ben atrapada, (pura viSOLda) REEl cap em LAdona volSOLtes, REi és que LAtu m’has inspiSOLrat. REVine, vine LApels carrers de la ciuSOLtat. RECamina, salta, viLAbra, gira, ens deixem endur pel SOLvent? REUooLAooSOLoh! REVine, il·LAlumina’m la SOLnit.
Amb aREquesta miradeta que em LAfas, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA Vine aREquí a seure al meu cosLAtat, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA REVine, il·luLAmina’m la SOLnit. Amb aREquesta miradeta que em LAfas, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA Vine aREquí a seure al meu cosLAtat, queda’t amb SOLmi. (queda’t) LA REVine, il·luLAmina’m la SOLnit. Queda’t amb mi. SIm