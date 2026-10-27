REI si vols cantar, REi si vols ballar, REi si vols cantar, i si vols baLAllar.
No REvull que SOLvisquis aquesta LAvida SOL REcom l'he haSOLgut de viure LAjo. SOL No REvull que SOLet creguis les LAmentiSOLdes REque m'he haSOLgut de creuLAre SOLjo. No REvull que SOLsentis la reLAvolSOLta REcom l'he haSOLgut de sentir LA→SOLjo. No REvull que SOLpaguis amb LAdiSOLners REcom he hagut SOLde pagar LA→SOLjo.
No SOLvull que beguis LAté, no SImvull que beguis FA#mcafè; SImvull que beguis el que LAvulguis.
No SOLvull que beguis LAté, no SImvull que beguis FA#mcafè; SImvull que beguis el que LAvulguis.
I REsi vols canSOLtar, queda't amb mi LAper SOLsempre, i si REvols ballar, SOL queda't amb LAmi tamSOLbé.
I REsi vols canSOLtar, queda't amb mi LAper SOLsempre, i si REvols ballar, SOL queda't amb LAmi tamSOLbé.
RELA RESOLLA RESOLLASOL RE
No vull que SOLploris per coLAses SOLtristes REcom he haSOLgut de plorar LAjo. SOL RENo vull que SOLvulguis estiLAmar-SOLme REcom semSOLpre t'he estimat LA→SOLjo. RENo vull que SOLacceptis aquesta LAterra SOL REcom l'he haSOLgut d'acceptar LAjo. SOL RENo vull que SOLpaguis amb diLAners SOL REcom he haSOLgut de paLAgar SOLjo.
No SOLvull que beguis LAté, no SImvull que beguis FA#mcafè; SImvull que beguis el que LAvulguis.
No SOLvull que beguis LAté, no SImvull que beguis FA#mcafè; SImvull que beguis el que LAvulguis.
I REsi vols canSOLtar, queda't amb mi LAper SOLsempre, i si REvols ballar, SOL queda't amb LAmi tamSOLbé.
RESOLLASOL
REI SOLsi LAvols SOLcantar, queda't amb REmi SOLper LAsemSOLpre, REi SOLsi vols LAbaSOLllar, REqueSOLda't amb mi LAtamSOLbé.