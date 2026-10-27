Queda't amb mi (Acords)

I si vols cantar

Acords Acords
Dijous Paella
dijous paella dijous paella
dijous paella dijous paella
REI si vols cantar,
REi si vols ballar,
REi si vols cantar,
i si vols baLAllar.

No REvull que SOLvisquis aquesta LAvida SOL
REcom l'he haSOLgut de viure LAjo. SOL
No REvull que SOLet creguis les LAmentiSOLdes
REque m'he haSOLgut de creuLAre SOLjo.
No REvull que SOLsentis la reLAvolSOLta
REcom l'he haSOLgut de sentir LA→SOLjo.
No REvull que SOLpaguis amb LAdiSOLners
REcom he hagut SOLde pagar LA→SOLjo.

No SOLvull que beguis LAté,
no SImvull que beguis FA#mcafè;
SImvull que beguis el que LAvulguis.

No SOLvull que beguis LAté,
no SImvull que beguis FA#mcafè;
SImvull que beguis el que LAvulguis.

I REsi vols canSOLtar,
queda't amb mi LAper SOLsempre,
i si REvols ballar, SOL
queda't amb LAmi tamSOLbé.

I REsi vols canSOLtar,
queda't amb mi LAper SOLsempre,
i si REvols ballar, SOL
queda't amb LAmi tamSOLbé.

RE LA
RE SOL LA
RE SOL LA SOL
RE

No vull que SOLploris per coLAses SOLtristes
REcom he haSOLgut de plorar LAjo. SOL
RENo vull que SOLvulguis estiLAmar-SOLme
REcom semSOLpre t'he estimat LA→SOLjo.
RENo vull que SOLacceptis aquesta LAterra SOL
REcom l'he haSOLgut d'acceptar LAjo. SOL
RENo vull que SOLpaguis amb diLAners SOL
REcom he haSOLgut de paLAgar SOLjo.

No SOLvull que beguis LAté,
no SImvull que beguis FA#mcafè;
SImvull que beguis el que LAvulguis.

No SOLvull que beguis LAté,
no SImvull que beguis FA#mcafè;
SImvull que beguis el que LAvulguis.

I REsi vols canSOLtar,
queda't amb mi LAper SOLsempre,
i si REvols ballar, SOL
queda't amb LAmi tamSOLbé.

RE SOL LA SOL

REI SOLsi LAvols SOLcantar,
queda't amb REmi SOLper LAsemSOLpre,
REi SOLsi vols LAbaSOLllar,
REqueSOLda't amb mi LAtamSOLbé.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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