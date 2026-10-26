Qui ja ho sap tot (Acords)

Qui ja ho sap tot

Acords Acords
Raimon
raimon t adones amic
raimon t adones amic
FA#mQui ja ho sap tot,
MIque no vinga a escoltar-me,
FA#mque no vinga a escoltar-me.

Sempre he cantat per qui ha volgut aMIprendre,
FA#mperquè jo encara aprenc de qui m'escolta,
MIde qui em fa callar o no m'escolta,
FA#mper això dic:

FA#mqui ja ho sap tot,
MIque no vinga a escoltar-me,
FA#mque no LAvinga a escoltar-me.

El desig i l'espeSOLrança,
LAla derrota no acceptada,
SOLel dubte de tot saber,
LAl'alegria ben guanyada,
SOLla tristesa d'un temps malalt
LAd'hipocresia forçada
SOLque volem ben diferent,
FA#més el que jo cante.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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