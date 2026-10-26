FA#mQui ja ho sap tot, MIque no vinga a escoltar-me, FA#mque no vinga a escoltar-me.
Sempre he cantat per qui ha volgut aMIprendre, FA#mperquè jo encara aprenc de qui m'escolta, MIde qui em fa callar o no m'escolta, FA#mper això dic:
FA#mqui ja ho sap tot, MIque no vinga a escoltar-me, FA#mque no LAvinga a escoltar-me.
El desig i l'espeSOLrança, LAla derrota no acceptada, SOLel dubte de tot saber, LAl'alegria ben guanyada, SOLla tristesa d'un temps malalt LAd'hipocresia forçada SOLque volem ben diferent, FA#més el que jo cante.