MIMiro les esFA#mtrelles embadaLAlit, però també enSItenc MIque jo, si fos FA#mper elles, em podria LAestar podrint a SIl'infern. DO#mEn canvi, aMIquí a la terra, FA#mla indiferència no és el SIprincipal FA#mque hem de témer SIdels homes, de LAles dones i dels aSInimals.
MICom ens senFA#mtiríem si creLAmessin els asSItres MIamb una pasFA#msió no corresposLAta per nosalSItres? DO#mSi no pot haMIver-hi iFA#mgual estiSIma, FA#msi no podem senSItir el maLAteix amor, SI MIdeixeu que siFA#mgui jo qui LAmés esSItima, MIdeixeu que siFA#mgui jo qui més LAestima dels SIdos.
DO#mMIFA#m DO#mMIFA#m SIFA#mSI
MITan admiraFA#mdor com crec que LAsoc SI MId'estrelles a FA#mqui sé que LAinteresso SIben poc, DO#mtampoc, MIara que les FA#mveig, podria SIdir FA#mque n'hagi enyoSIrat alguLAna des d'aquest SImatí.
MICom ens senFA#mtiríem si creLAmessin els asSItres MIamb una pasFA#msió no corresposLAta per nosalSItres? DO#mSi no pot MIhaver-hi iFA#mgual estiSIma, FA#msi no podem senSItir el maLAteix amor, SI MIdeixeu que siFA#mgui jo qui LAmés esSItima, MIdeixeu que siFA#mgui jo qui més LAestima dels SIdos.
DO#mMIFA#m DO#mMIFA#m SIFA#mSI MI
Si totes haguessin FA#mde desaparèixer LAo de morir, SI MIhauria FA#md'aprendre a LAmirar cap a un cel SIbuit DO#mi veure en l'abMIsoluta fosFA#mcor quelcom gloriSIós FA#mtot i que això SIem LAcostaria una mica més SId'un diMIa o dos. FA#m LAUna mica més, més d'un SIdia o MIdos. FA#m LAUna mica més, més d'un SIdia o MIdos. FA#m LAUna mica MImés, LAuna mica MImés, LAuna mica més, més d'un SIdia o MIdos. FA#m