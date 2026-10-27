Qui més estima (Acords)

Miro les estrelles embadalit, però també entenc

Acords Acords
Mishima
mishima ara i res
mishima ara i res
MIMiro les esFA#mtrelles embadaLAlit, però també enSItenc
MIque jo, si fos FA#mper elles, em podria LAestar podrint a SIl'infern.
DO#mEn canvi, aMIquí a la terra, FA#mla indiferència no és el SIprincipal
FA#mque hem de témer SIdels homes, de LAles dones i dels aSInimals.

MICom ens senFA#mtiríem si creLAmessin els asSItres
MIamb una pasFA#msió no corresposLAta per nosalSItres?
DO#mSi no pot haMIver-hi iFA#mgual estiSIma,
FA#msi no podem senSItir el maLAteix amor, SI
MIdeixeu que siFA#mgui jo qui LAmés esSItima,
MIdeixeu que siFA#mgui jo qui més LAestima dels SIdos.

DO#m MI FA#m
DO#m MI FA#m
SI FA#m SI

MITan admiraFA#mdor com crec que LAsoc SI
MId'estrelles a FA#mqui sé que LAinteresso SIben poc,
DO#mtampoc, MIara que les FA#mveig, podria SIdir
FA#mque n'hagi enyoSIrat alguLAna des d'aquest SImatí.

MICom ens senFA#mtiríem si creLAmessin els asSItres
MIamb una pasFA#msió no corresposLAta per nosalSItres?
DO#mSi no pot MIhaver-hi iFA#mgual estiSIma,
FA#msi no podem senSItir el maLAteix amor, SI
MIdeixeu que siFA#mgui jo qui LAmés esSItima,
MIdeixeu que siFA#mgui jo qui més LAestima dels SIdos.

DO#m MI FA#m
DO#m MI FA#m
SI FA#m SI
MI

Si totes haguessin FA#mde desaparèixer LAo de morir, SI
MIhauria FA#md'aprendre a LAmirar cap a un cel SIbuit
DO#mi veure en l'abMIsoluta fosFA#mcor quelcom gloriSIós
FA#mtot i que això SIem LAcostaria una mica més SId'un diMIa o dos. FA#m
LAUna mica més, més d'un SIdia o MIdos. FA#m
LAUna mica més, més d'un SIdia o MIdos. FA#m
LAUna mica MImés,
LAuna mica MImés,
LAuna mica més, més d'un SIdia o MIdos. FA#m

LA SI MI FA#m
LA SI MI FA#m
LA SI MI FA#m
LA SI MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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