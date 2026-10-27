Qui n'ha begut (Acords)

Qui n’ha begut en tindrà set tota la vida

Acords Acords
Mishima
mishima set tota la vida
mishima set tota la vida
Qui n’ha begut FAen tindrà set MImtota la viDOda. FA
Qui ho ha deixat SOLja no suporFAta el pas dels diDOes. FA
Enganxa més SOLque l’heroïna MIm LAm
i és tan eficaç, DOtan eficaç FAcom l’aspiMImrina. LAm

DO FA DO FA MIm

Diu que et transporFAta a un altre planeMImta,
t’inflama el cor DOamb mil somriuFAres
i del cel SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment LAmque tornes a viuDOre.

FA DO FA DO FA DO MIm

I ara tu diREmgue’m si és veritat MIm
el que m’han dit DOque vas expliFAcant.
Diu que tu DOtambé ho has provat. FA
Digue’m que ho recordes? O quan ho deixes tot MIms’oblida?
I ara tu diREmgue’m si és veritat MIm
o tu tampoc DOsaps ben bé de què et parFAlo.
DODigue’m que és veriFAtat.
Digue’m que no pot ser que això també sigui menMImtida.

Diu que et transporFAta a un altre planeMImta,
t’inflama el cor DOamb mil somriuFAres
i del cel SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment LAmque tornes a viuDOre.

Diu que et transporFAta a un altre planeMImta,
t’inflama el cor DOamb mil somriuFAres
i del cel SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment LAmque tornes a viuDOre.

Diu que et transporFAta a un altre planeMImta,
t’inflama el cor DOamb mil somriuFAres
i del cel SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment LAmque tornes a viuDOre.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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