Qui n’ha begut
FAen tindrà set MImtota la vi DOda. FA
Qui ho ha deixat
SOLja no supor FAta el pas dels di DOes. FA
Enganxa més
SOLque l’heroïna MIm LAm
i és tan eficaç,
DOtan eficaç FAcom l’aspi MImrina. LAm DO FA DO FA MIm
Diu que et transpor
FAta a un altre plane MImta,
t’inflama el cor
DOamb mil somriu FAres
i del cel
SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment
LAmque tornes a viu DOre. FA DO FA DO FA DO MIm
I ara tu di
REmgue’m si és veritat MIm
el que m’han dit
DOque vas expli FAcant.
Diu que tu
DOtambé ho has provat. FA
Digue’m que ho recordes? O quan ho deixes tot
MIms’oblida?
I ara tu di
REmgue’m si és veritat MIm
o tu tampoc
DOsaps ben bé de què et par FAlo. DODigue’m que és veri FAtat.
Digue’m que no pot ser que això també sigui men
MImtida.
Diu que et transpor
FAta a un altre plane MImta,
t’inflama el cor
DOamb mil somriu FAres
i del cel
SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment
LAmque tornes a viu DOre.
Diu que et transpor
FAta a un altre plane MImta,
t’inflama el cor
DOamb mil somriu FAres
i del cel
SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment
LAmque tornes a viu DOre.
Diu que et transpor
FAta a un altre plane MImta,
t’inflama el cor
DOamb mil somriu FAres
i del cel
SOLfa caure espurnes d’or FA
per cada moment
LAmque tornes a viu DOre.
Qui ho ha deixat
Enganxa més
i és tan eficaç,
Diu que et transpor
t’inflama el cor
i del cel
per cada moment
I ara tu di
el que m’han dit
Diu que tu
Digue’m que ho recordes? O quan ho deixes tot
I ara tu di
o tu tampoc
Digue’m que no pot ser que això també sigui men
Diu que et transpor
t’inflama el cor
i del cel
per cada moment
Diu que et transpor
t’inflama el cor
i del cel
per cada moment
Diu que et transpor
t’inflama el cor
i del cel
per cada moment